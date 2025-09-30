«Дерьмо, но лучшее, что есть»: в Европе раскрыли свое отношение к фон дер Ляйен

Politico: союзники главы Еврокомиссии не поддержат вотум недоверия против нее
Союзники председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте намерены поддержать ее на предстоящем голосовании по вотуму недоверия, несмотря на разногласия с ее политическим курсом. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Урсула [фон дер Ляйен] — дерьмо, но это лучшее, что у нас есть», — сказал депутат, представляющий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Его слова приводит Politico.

Евродепутат Ираче Гарсия, представляющая тот же альянс, отметила, что в текущих условиях «выдвижение вотума недоверия нецелесообразно». Представители правой фракции «Обновляя Европу» также сообщили, что «не намерены поддерживать подобные инициативы». При этом подчеркивается, что их позиция не является окончательной и может быть пересмотрена.

Ранее стало известно, что Европарламент намерен рассмотреть и провести голосование по двум вотумам недоверия председателю ЕК в ходе пленарного заседания, запланированного на период с 6 по 9 октября. Согласно информации источников, обсуждение обоих вотумов, предположительно, состоится 6 октября, тогда как сами голосования будут организованы отдельно 9 октября. Данные инициативы прокомментировала сама Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК отметила, что институциональные сферы ответственности функционируют независимо друг от друга, а также заявила о своей приверженности работе на благо всех граждан Европы, передает «Царьград».

