В городе ХМАО столкнулись с дефицитом самой популярной марки бензина

В Нягани (ХМАО) жители жалуются на нехватку бензина марки АИ-92. На ряде АЗС топливо отсутствует уже неделю, сообщили URA.RU горожане.
«В городе на заправках — почти на всех — нет 92-го бензина. Некоторые АЗС, например „Эллия“, отпускают его только по карточкам для юридических лиц», — рассказал читатель агентства.
Генеральный директор сети «Эллия» Владимир Малахов подтвердил проблему. «Бензина марки АИ-92 действительно нет примерно на протяжении недели из-за сбоев с поставками. Отпускаем только юридическим лицам, которые ранее проплатили топливо», — пояснил он. По словам собеседника, компания, управляющая девятью АЗС в Нягани и Октябрьском районе, за месяц не получила ни одного вагона бензина, хотя биржа продолжает проводить продажи.
На заправке «СТК» запасы АИ-92 пока есть, но прогнозировать их хватку сложно. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что проблемы с поставками топлива затронули и других продавцов.
Дефицит уже повлиял на сферу такси. «Водители попросту не выходят на линию, так как это невыгодно. Стоимость поездки даже на короткое расстояние сейчас варьируется от 350 рублей и выше, что необычно для города с населением 55 тысяч человек», — сообщил один из собеседников.
