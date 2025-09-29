На Урале стало так тепло, что перелетные птицы остаются на зиму

Глобальное потепление на планете коснулось во многом и Свердловской области. Например, новые тенденции поведения замечены у перелетных птиц, которые позже улетают из региона в теплые края или вовсе остаются на зиму. Интересные подробности URA.RU рассказала екатеринбургский орнитолог Нина Садыкова.
«На Урале стали настолько мягкие зимы, что у птиц смещаются сроки прилета и отлета: они прилетают раньше, а улетают позже, подольше задерживаясь у нас. Некоторые виды вообще перестают улетать — утки, дрозды, зарянки. Если раньше какие-то виды птиц не могли оставаться, то теперь могут и остаются в городах и не только», — объяснила Садыкова.
Раньше прилетать на Урал и позже возвращаться в теплые края стали горихвостки, зяблики, стрижи. А местные птицы стали раньше гнездиться. «Например, врановые или дрозды-рябинники, которые строят гнезда чуть ли не с марта. Такого раньше и представить себе было нельзя, а сейчас сплошь и рядом», — отметила орнитолог. Она добавила: то, что птицы адаптируются к новым условиям — это хорошо.
Глобальное потепление — длительное повышение средней температуры Земли из-за изменения баланса тепла в атмосфере — ученые отмечают уже несколько десятилетий. Затронул этот процесс и весь Большой Урал. Климат в регионах теплеет, вызывая определенные сбои и катаклизмы. Например, аномальные морозы, засухи и даже наводнения эксперты связывают именно с глобальным потеплением.
