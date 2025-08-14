В Екатеринбурге 16 видов редких хищных птиц находят пищу и дом

В Екатеринбурге периодически замечают редких хищных птиц, как, например, недавно на Метеогорке: там в поле зрения наблюдателей попали три чеглока. Орнитолог Нина Садыкова рассказала URA.RU, какие еще необычные пернатые могут встретиться в столице Урала и чем привлекает их город.
«Кроме чеглоков в Екатеринбурге можно встретить других соколов — сапсана и пустельгу. Из ястребов к нам могут залететь перепелятники и тетеревятники. Довольно часто бывает черный коршун — это самый массовый вид хищных птиц, которые могут встретиться в городе. Регулярно появляется орлан-белохвост, а вот он уже редкость», — сказала орнитолог.
Также в черте Екатеринбурга можно увидеть болотного и полевого луня, это два разных вида. Их привлекают заброшенные поля или болота, которых немало в наших окрестностях. Иногда можно заметить канюка — крупную птицу, парящую над лесопарками.
«Из ночных хищных птиц в Екатеринбурге больше всего живет ушастых сов, они встречаются примерно так же часто, как чеглоки, и регулярно гнездятся прямо в городе, даже в старых дворах. Регулярно появляются длиннохвостые неясыти, но скорее в лесопарках. Реже залетают бородатые неясыти, болотные совы, ястребиные совы. Бывает воробьиный сыч, но это редкость», — отметила Садыкова.
Из всех этих 16 видов птиц более всего тяготеют к городу чеглоки, ушастые совы, черный коршун и оба ястреба — тетеревятники и перепелятники. Их привлекает здесь обилие пищи и возможность найти дом.
«Для ястребов воробьи, голуби, утки — хорошая добыча, чеглоки тоже орнитофаги и охотятся на других птиц. Коршуны питаются на мусорных полигонах, а совам в городе хватает грызунов. К тому же совы занимают старые гнезда сорок и вполне хорошо себя чувствуют в Екатеринбурге», — объяснила Нина Садыкова.
