Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на константиновском направлении

ВС РФ продолжают продвижение на константиновском направлении в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате наступления противник был прижат к Клебан-Быкскому водохранилищу.

«Что касается константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что боевые действия в этом районе ведутся в тяжелых условиях, однако российские подразделения продолжают наступательные действия.

По его информации, противник пытается вырваться из сложившейся неблагоприятной для него позиции. Глава республики также добавил, что украинские формирования несут значительные потери, а российские военнослужащие продолжают методично уничтожать вражеские силы в этом районе.

