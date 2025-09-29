29 сентября 2025

Челябинская гордума согласовала инвестпрограмму ПОВВ

Вложения в инвестпрограмму ПОВВ оценивают в 1,6 миллиарда рублей
Астахов подчеркнул, что инвестпрограмма ПОВВ будет корректироваться ежегодно
Челябинская гордума согласовала инвестпрограмму «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем и водоотведения МУП ПОВВ Челябинска на 2026-2033 годы». Об этом на заседании гордумы сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Одно из самых главных изменений в новой инвестиционной программе — рассчитанный объем финансирования, скорректированный по новому перечню мероприятий, позволит избежать ежегодного уменьшения министерством тарифного регулирования необходимой валовой выручки при установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения», — сообщил Астахов.

Общая стоимость инвестпрограммы в ценах соответствующих лет — миллиард 616 миллионов рублей. Ее новый вариант предусматривает улучшение качества питьевой воды. Сейчас доля проб питьевой воды, не соответствующих требованиям — 1%, к 2033 году этот показатель снизится до 0,75%. Также будут улучшены показатели очистки сточных вод — с 10%, не соответствующих требованиям, до 7,03%.

Также Астахов подчеркнул, что программа будет корректироваться ежегодно по мере появления новых проектов и определения источников финансирования. Утверждать инвестиционную программу будет Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

