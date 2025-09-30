Названо место, где похоронят автора романа «Охота на пиранью» Бушкова

Известного российского писателя Александра Бушкова, скончавшегося на 69-м году жизни, похоронят в Красноярске. Об этом рассказала директор красноярского регионального отделения «Союза писателей России» Екатерина Малиновская.
«Писатель будет похоронен в Красноярске», — передает слова Малиновской ТАСС. Она добавила, что место последнего упокоения автора популярных романов может находиться на Аллее славы кладбища «Бадалык», где хоронят выдающихся жителей региона.
По словам представителей красноярского отделения Союза писателей России, Бушков оставался одним из самых ярких и продуктивных авторов современности, работавшим в жанрах фэнтези, исторической публицистики, детектива и боевика. Его цикл «Сварог» стал культовым для нескольких поколений читателей.
Писатель также был известен своей активной гражданской позицией и в 1990-е годы занимал пост советника по культуре при губернаторе Красноярского края. По его роману «Охота на пиранью» в 2006 году был снят одноименный фильм.
