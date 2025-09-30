В Екатеринбурге объявили в розыск 38-летнего Марата Гайнетдинова, пропавшего 28 сентября. Мужчина уехал в неизвестном направлении на авто Peugeot 107 и пропал, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Гайнетдинов Марат Фанилович. Уехал на автомобиле Peugeot 107 красного цвета», — пояснили волонтеры. Сообщить о его местонахождении можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
Рост мужчины — 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в сине-красную жилетку, черную кофту, синие штаны и черные кроссовки.
