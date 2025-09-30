Отель с термальным комплексом появится рядом с «Екатеринбург-Экспо». Фото

К 2029 году в Екатеринбурге появится отель с термальным комплексом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отель планируют построить до 2029 года
Отель планируют построить до 2029 года Фото:

Отель с термальным комплексом рядом с «Екатеринбург-Экспо» появится к 2029 году. Такой проект разработал уральский застройщик Prinzip, макет представлен на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild, подробностями с корреспондентом URA.RU поделились на стенде компании.

«Отель будет предназначен для больших форумов, которые длятся несколько дней. Там приезжие смогут останавливаться с наибольшим удобством, внутри предусмотрены спа-зоны, а снаружи — озеленение и термальные источники», — рассказали представители. Управлять отелем будет известная сеть, ее название пока не раскрывается. 

Проект также высоко оценил и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, на форумы в «Экспо» регулярно приезжает порядка полумиллиона человек, и отель может стать удобным вариантом для размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отель с термальным комплексом рядом с «Екатеринбург-Экспо» появится к 2029 году. Такой проект разработал уральский застройщик Prinzip, макет представлен на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild, подробностями с корреспондентом URA.RU поделились на стенде компании. «Отель будет предназначен для больших форумов, которые длятся несколько дней. Там приезжие смогут останавливаться с наибольшим удобством, внутри предусмотрены спа-зоны, а снаружи — озеленение и термальные источники», — рассказали представители. Управлять отелем будет известная сеть, ее название пока не раскрывается.  Проект также высоко оценил и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, на форумы в «Экспо» регулярно приезжает порядка полумиллиона человек, и отель может стать удобным вариантом для размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...