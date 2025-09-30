Отель с термальным комплексом рядом с «Екатеринбург-Экспо» появится к 2029 году. Такой проект разработал уральский застройщик Prinzip, макет представлен на международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild, подробностями с корреспондентом URA.RU поделились на стенде компании.
«Отель будет предназначен для больших форумов, которые длятся несколько дней. Там приезжие смогут останавливаться с наибольшим удобством, внутри предусмотрены спа-зоны, а снаружи — озеленение и термальные источники», — рассказали представители. Управлять отелем будет известная сеть, ее название пока не раскрывается.
Проект также высоко оценил и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, на форумы в «Экспо» регулярно приезжает порядка полумиллиона человек, и отель может стать удобным вариантом для размещения.
