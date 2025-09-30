Мощный ветер обрушится на Свердловскую область

Непогода ожидается 1 октября
Непогода ожидается 1 октября

Местами в Свердловской области 1 октября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения. Не прячься от ветра около стен домов и не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — пояснили в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

