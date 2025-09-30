В Республике Абхазия отмечается 32-я годовщина Дня победы и независимости. В связи с этой датой в Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу павшим воинам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии.
«В День Победы и Независимости состоялась торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Парке Славы», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы президента Республики.
В церемонии возложения цветов приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель правительства Владимир Делба, председатель парламента Лаша Ашуба, глава администрации президента Беслан Эшба, члены кабинета министров, депутаты парламента, премьер-министр Южной Осетии Константин Джусоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, участники боевых действий, добровольцы и представители общественности. Также на мероприятии присутствовали официальные гости и делегации из Российской Федерации и Республики Южная Осетия.
Подразделения Абхазской армии 32 года назад достигли побережья приграничной реки Ингур и установили там государственный флаг Абхазии. Таким образом завершилась Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 годов, продолжавшаяся 413 дней, а территория страны была освобождена от грузинских войск. В честь этого события по всей республике проходят праздничные мероприятия, основные проводятся в Сухуме.
