В Абхазии отметили годовщину Дня победы и независимости. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основные праздничные мероприятия по случаю Дня победы и независимости Абхазии проходят в Сухуме
Основные праздничные мероприятия по случаю Дня победы и независимости Абхазии проходят в Сухуме Фото:

В Республике Абхазия отмечается 32-я годовщина Дня победы и независимости. В связи с этой датой в Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу павшим воинам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

«В День Победы и Независимости состоялась торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Парке Славы», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы президента Республики.

В церемонии возложения цветов приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель правительства Владимир Делба, председатель парламента Лаша Ашуба, глава администрации президента Беслан Эшба, члены кабинета министров, депутаты парламента, премьер-министр Южной Осетии Константин Джусоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, участники боевых действий, добровольцы и представители общественности. Также на мероприятии присутствовали официальные гости и делегации из Российской Федерации и Республики Южная Осетия.

Подразделения Абхазской армии 32 года назад достигли побережья приграничной реки Ингур и установили там государственный флаг Абхазии. Таким образом завершилась Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 годов, продолжавшаяся 413 дней, а территория страны была освобождена от грузинских войск. В честь этого события по всей республике проходят праздничные мероприятия, основные проводятся в Сухуме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Республике Абхазия отмечается 32-я годовщина Дня победы и независимости. В связи с этой датой в Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу павшим воинам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии. «В День Победы и Независимости состоялась торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Парке Славы», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы президента Республики. В церемонии возложения цветов приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель правительства Владимир Делба, председатель парламента Лаша Ашуба, глава администрации президента Беслан Эшба, члены кабинета министров, депутаты парламента, премьер-министр Южной Осетии Константин Джусоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, участники боевых действий, добровольцы и представители общественности. Также на мероприятии присутствовали официальные гости и делегации из Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Подразделения Абхазской армии 32 года назад достигли побережья приграничной реки Ингур и установили там государственный флаг Абхазии. Таким образом завершилась Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 годов, продолжавшаяся 413 дней, а территория страны была освобождена от грузинских войск. В честь этого события по всей республике проходят праздничные мероприятия, основные проводятся в Сухуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...