Обыски проходят у главы Крымского района Кубани

Проводятся обыски у главы Крымского района Кубани Сергея Леся. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Идут обыски», — сообщили в органах. Их слова приводят РИА Новости.
Ранее поступала информация о том, что против главы района были начаты проверочные мероприятия. Отмечается, что никаких других подробностей названо не было.
Сергей Лесь находится на должности главы района с июня 2017 года. Он награжден несколькими медалями и грамотами, такими как медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края», почетной грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края, знаком отличия «За значительные заслуги перед Крымским районом» и другими. Эта информация указана на сайте Крымского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.