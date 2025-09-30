Обыски проходят у главы Крымского района Кубани

У главы региона проводятся обыски, рассказали в правоохранительных органах
У главы региона проводятся обыски, рассказали в правоохранительных органах

Проводятся обыски у главы Крымского района Кубани Сергея Леся. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Идут обыски», — сообщили в органах. Их слова приводят РИА Новости.

Ранее поступала информация о том, что против главы района были начаты проверочные мероприятия. Отмечается, что никаких других подробностей названо не было.

Сергей Лесь находится на должности главы района с июня 2017 года. Он награжден несколькими медалями и грамотами, такими как медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края», почетной грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края, знаком отличия «За значительные заслуги перед Крымским районом» и другими. Эта информация указана на сайте Крымского района.

