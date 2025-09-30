Украина засекретила дело об убийстве главного идеолога Майдана

Власти Украины засекретили расследование по делу об убийстве бывшего председателя Верховной рады и главного идеолога Майдана Андрея Парубия. Такая информация следует из материалов Единого государственного реестра судебных решений.
Как отмечают журналисты RT, в настоящее время из судебного реестра удалены все сведения, касающиеся убийства Парубия. Причины удаления информации остаются неизвестными. Официальных комментариев со стороны киевских властей по данному вопросу до сих пор не поступало.
Экс-спикер Верховной рады был убит 30 августа во Львове. Трагедия произошла среди бела дня: неизвестный подошел к Парубию и произвел в него несколько выстрелов. После случившегося в прессе появилась информация о возможных коррупционных эпизодах в прошлом Андрея Парубия, в частности, о хищении средств, предназначенных жертвам событий на Майдане.
Задержанный по подозрению в убийстве заявил, что совершил преступление из личной мести украинским властям, обвинив их в гибели своего сына. Он был против службы своего сына в ВСУ, передает RT. Также подозреваемый опроверг версии о шантаже со стороны российских спецслужб, пишет деловое издание «Взгляд».
