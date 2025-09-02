Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников полностью признал свою вину. Он заявил, что действовал в одиночку, без внешнего вмешательства, тем самым опровергнув сообщения о давлении со стороны российских спецслужб.
Своим мотивом он назвал личную месть украинским властям за гибель сына, тело которого так и не было найдено после боев за Бахмут. Однако некоторые эксперты выражают сомнения в причастности Сцельникова к убийству, предполагая, что задержанный может быть подставным лицом. Кто и почему убил идеолога майдана, националиста Парубия — в материале URA.RU.
Подозреваемым в убийстве Парубия оказался Михаил Сцельников
Украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что подозреваемого в убийстве Парубия зовут Михаил Сцельников. Его задержали через 36 часов после совершения преступления. Оперативные кадры задержания были опубликованы в официальном telegram-канале украинских правоохранительных органов, однако лицо подозреваемого на снимках было скрыто, пишет Postnews.
По информации полиции, Сцельников пытался скрыться, но был найден в арендованной квартире. В Галицком районном суде Львова ему избрали меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога. Сам подозреваемый не возражал против ареста. В ходе допроса и общения с журналистами Сцельников признался в убийстве Парубия и подробно рассказал о своих мотивах.
Зачем Сцельников убил Парубия
Сцельников заявил в интервью телеканалу «Новини LIVE», что мотивом преступления стала личная месть украинским властям. По его словам, если бы на месте Парубия оказался бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), жертвой стал бы он, передает Life.ru.
Он также подчеркнул, что действовал в одиночку, не по заказу и не под давлением российских спецслужб. Сейчас Сцельников хочет, чтобы его как можно скорее осудили, обменяли на военнопленного и отправили в Россию, где бы он смог найти тело своего сына, погибшего на фронте, передает «Газета.Ru».
Что известно о сыне подозреваемого
Сын Михаила Сцельникова Виктор был IT-специалистом и работал в львовской компании TurnKey Lender. По информации украинских СМИ, Виктор Сцельников пропал без вести в мае 2023 года во время боев за Артемовск (Бахмут). Его мать, Елена Черненькая, редактор и писательница из Львова, писала о пропаже сына в социальных сетях. Компания, где работал Виктор, официально сообщила о его гибели. По некоторым данным, тело Виктора так и не было найдено, передает «Царьград».
Сцельников может быть подставным лицом
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов выразил сомнения в причастности Сцельникова к убийству бывшего спикера Верховной рады. В беседе с «Ридусом» он отметил, что преступление было совершено профессионально: киллер тщательно спланировал отход и скрыл лицо. Однако при этом его оперативно задержали, что очень подозрительно. По словам Рогова, задержанный может быть подставным лицом или заранее назначенным виновным.
«Вполне возможно, что задержанный не имеет никакого отношения к ликвидации Парубия. Либо его арестовали по договоренности и сейчас он просто отыгрывает роль, либо задержанный заранее назначен виновным», — заявил Рогов.
Он также напомнил, что Парубий был связан с экс-президентом Украины Петром Порошенко и его смерть выгодна нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Рогов предполагает, что задержанный будет обвинять Россию, а Зеленский — использовать ситуацию для давления на мировое сообщество и затягивания урегулирования конфликта.
К убийству Парубия мог быть причастен Зеленский
Военный эксперт Андрей Марочко допустил, что и сам Владимир Зеленский может быть причастен к убийству Парубия. По его словам, погибший обладал ресурсами, которые позволяли ему повлиять на ход президентских выборов, а также имел коммерческие интересы и значительный доход от своей деятельности.
«Я связываю [убийство Парубия] как раз и с устранением политического конкурента. В этом может быть замешан и сам пан Зеленский. Не удивлюсь, если это в дальнейшем будет озвучено и будут представлены факты», — сообщил он в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кто такой Андрей Парубий и что известно о его убийстве
Андрей Парубий — одна из самых заметных фигур в современной украинской политике. Родился во Львове, в 2016-2019 годах занимал пост председателя Верховной рады Украины, а ранее был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Парубий активно участвовал в событиях Евромайдана 2013-2014 годов, где выступал одним из организаторов самообороны. Он также стал одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, который привел к многочисленным жертвам. В последние годы Парубий оставался влиятельным политиком, близким к националистическим и прозападным кругам, принимал участие в разработке законов, касающихся национальной безопасности, и был известен своей антироссийской позицией.
Как произошло убийство Парубия
Убийство Андрея Парубия произошло утром 30 августа 2025 года во Львове, в районе Сыхова, возле его дома. По официальной информации Национальной полиции Украины, к Парубию подошел неизвестный, одетый в форму курьера службы доставки. Преступник был в шлеме, полностью скрывающим его лицо, и имел при себе электровелосипед — это позволило ему быстро приблизиться к жертве и затем скрыться с места преступления.
Следствие установило, что киллер тщательно готовился к нападению: изучал маршруты передвижения Парубия, наблюдал за его домом и распорядком дня, а также прокладывал пути отхода, чтобы избежать камер видеонаблюдения. В день убийства нападавший открыл огонь по политику восемь раз в упор, после чего убедился в смерти жертвы и покинул место происшествия, воспользовавшись одной из заранее подготовленных «слепых зон» — участков, не покрытых видеокамерами. Там он переоделся, избавился от формы курьера и скрылся.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что преступление было тщательно спланировано. По его словам, подробно «изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега».
Похороны Андрея Парубия были назначены на 2 сентября 2025 года во Львове. Вечером 1 сентября в соборе святого Юра прошел парастас, а на следующий день в 12:00 состоялся чин похорон. В 13:30 на площади Рынок прошла церемония прощания, после чего Парубия похоронили на Лычаковском кладбище. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
