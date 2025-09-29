29 сентября 2025

В деле о сносе спорных строений возле пермского торгового центра назначена экспертиза

В пермском торговом центре проведут строительно-техническую экспертизу
Арбитражный суд Пермского края постановил провести строительно-техническую экспертизу в рамках рассмотрения дела о признании двух помещений, находящихся в торговом центре «Гостиный двор» в Перми, самовольными постройками, подлежащими сносу. Исследования поручено специалисту ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы».

«Истцом по данному делу выступает администрация Свердловского района города Перми. Она подали иск к собственнику ТЦ Валерию Гусеву, ранее владевшему фабрикой «Хеми»», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». 

В ходе экспертизы предстоит определить, относятся ли два помещения площадью 85,1 и 736 квадратных метров, расположенные позади основного корпуса ТЦ, к категории капитальных сооружений. Среди поставленных перед экспертом вопросов — соответствие указанных объектов строительным и градостроительным нормам, соблюдение требований земельного законодательства и ограничений, действующих на территориях с особыми условиями использования.

Кроме того, необходимо установить, располагаются ли данные помещения в охранной зоне газораспределительных сетей и представляют ли они угрозу жизни населению при эксплуатации. Представить заключение по результатам экспертизы в суд необходимо не позднее 1 июня 2026 года.

Заявление о признании спорных объектов незаконными постройками с требованием их сноса было подано городскими властями в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, рассматриваемые строения, находящиеся по адресу проспект Комсомольский, 54, используются в качестве неотапливаемого склада и рабочего кабинета.

