ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1000 рублей

В перечень для выбора символа на оборотной стороне банкноты вошли 25 достопримечательностей Поволжья
В перечень для выбора символа на оборотной стороне банкноты вошли 25 достопримечательностей Поволжья

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что процесс обновления банкноты номиналом одна тысяча рублей находится в стадии активной реализации. По ее словам, в перечне символов, один из которых будет изображен на банкноте, представлены 25 достопримечательностей Поволжья. 

«Совет директоров ЦБ концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты в одну тысячу рублей», — заявила Набиуллина в ходе заседания Консультативного совета по банкнотам. Она также отметила, что новый дизайн купюры нужен для защиты от подделок. 

В 2024 году глава Банка России сообщила, что в окончательный список для голосования по выбору символа, который будет изображен на реверсе новой банкноты, включены 25 достопримечательностей Поволжья. Согласно информации ТАСС, в итоговом перечне символов отсутствуют храмы. 

