В России предложили пополнять бюджет «загробными деньгами»

Депутат Рябоконь предложил ЦБ подумать над передачей денег умерших в бюджет РФ
После смерти человека оставшиеся средства порой продолжают находиться на счетах банков или брокерских контор, рассказал депутат
Средства умерших граждан, не имеющих наследников, могут стать дополнительным источником пополнения бюджета. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

«Если со средствами лиц, покинувших территорию России, и „забывашек“ все очевидно — у этих денег есть хозяева, то большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом (это вся собственность или ее часть, которая никому не перешла по наследству — прим. URA.RU)», — сказал Рябоконь. Его слова приводит «Парламентская газета».

Он рассказал, что если у умершего человека нет наследников, его имущество передается государству или регионам. Однако деньги часто остаются на счетах в банках или у брокеров. Депутат предложил Центробанку придумать, как переводить эти средства в казну.

По его мнению, сумма неиспользуемых активов в России достигает примерно одного триллиона рублей. Некоторые из этих средств имеют собственников, однако люди могли либо уехать из страны, либо утратить интерес к своим сбережениям. В то же время сотни миллиардов рублей вовсе не имеют установленных владельцев, и финансовые организации пользуются этими средствами безвозмездно на протяжении многих лет, а порой и десятилетий, извлекая из этого выгоду.

Кроме того, депутат отметил, что банки и брокерские компании не имеют обязательств по обнаружению счетов умерших лиц и не проявляют к этому интереса. Тем не менее, при более тщательном подходе к данной проблеме, средства, оставшиеся на не востребованных счетах, могли бы способствовать уменьшению дефицита государственного бюджета.

