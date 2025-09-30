В России предложили пополнять бюджет «загробными деньгами»

Средства умерших граждан, не имеющих наследников, могут стать дополнительным источником пополнения бюджета. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.
«Если со средствами лиц, покинувших территорию России, и „забывашек“ все очевидно — у этих денег есть хозяева, то большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом (это вся собственность или ее часть, которая никому не перешла по наследству — прим. URA.RU)», — сказал Рябоконь. Его слова приводит «Парламентская газета».
Он рассказал, что если у умершего человека нет наследников, его имущество передается государству или регионам. Однако деньги часто остаются на счетах в банках или у брокеров. Депутат предложил Центробанку придумать, как переводить эти средства в казну.
По его мнению, сумма неиспользуемых активов в России достигает примерно одного триллиона рублей. Некоторые из этих средств имеют собственников, однако люди могли либо уехать из страны, либо утратить интерес к своим сбережениям. В то же время сотни миллиардов рублей вовсе не имеют установленных владельцев, и финансовые организации пользуются этими средствами безвозмездно на протяжении многих лет, а порой и десятилетий, извлекая из этого выгоду.
Кроме того, депутат отметил, что банки и брокерские компании не имеют обязательств по обнаружению счетов умерших лиц и не проявляют к этому интереса. Тем не менее, при более тщательном подходе к данной проблеме, средства, оставшиеся на не востребованных счетах, могли бы способствовать уменьшению дефицита государственного бюджета.
