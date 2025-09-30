ВС РФ перехватили ракеты «Нептун» и освободили два населенных пункта: карта СВО на Украине на 30 сентября

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны перехватили две дальнобойные ракеты типа «Нептун», а также уничтожили 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины.
Кроме того, ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР. Под контроль российских военных перешел Кировск и Северк Малый. Карта СВО на Украине на 30 сентября — в материале URA.RU.
Суточные потери ВСУ
За сутки в районе ответственности группировки «Север» противник понес потери, превышающие 180 военнослужащих, а в зоне деятельности группировки «Запад» — свыше 250 человек, сообщили в Минобороны РФ. В результате операций, проведенных силами группировок «Южная» и «Центр», было ликвидировано до 245 и до 540 военнослужащих соответственно. Кроме того, в результате действий группировки «Восток» Вооруженные силы Украины утратили более 320 человек, а в зоне ответственности «Днепра» потери составили до 65 военнослужащих.
В министерстве также сообщили, что силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли удары по объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, которые используются для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 населенных пунктах. Там же отметили, что средства ПВО РФ сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» были нанесены удары по временным пунктам дислокации личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Все цели были уничтожены, сообщил Пятый канал.
Кроме того, экипаж армейской авиации, управляя вертолетом Ми-28НМ, нанес удар по скоплениям живой силы противника, обнаруженным в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Как сообщил Пятый канал, атака была осуществлена с применением авиационных ракет по заранее разведанным целям.
Донецкое направление
Освобождено два населенных пункта
В ходе активных наступательных действий подразделения войсковой группировки «Запад» освободили населенный пункт Кировск (Заречное), расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, военные из состава «Южной» группировки войск в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Северк Малый, также находящимся в Донецкой Народной Республике.
Как заявил командир взвода штурмового отряда с позывным Серп, ВС РФ зашли в Кировск без потерь. Поспособствовал этому творческий подход командования.
Он также отметил, что солдаты ВСУ в населенном пункте переодевались в гражданскую одежду и пытались слиться с местными. Однако российским военным удается их выявить.
ВС РФ начали наступление на Дробышево
Российские военные, завершив 27 сентября операцию по освобождению населенного пункта Дерилово, приступили к наступательным действиям в направлении соседнего Дробышево. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Взято под контроль 25% Новоселовки
Подразделения ВС РФ продвинулись в Новоселовке. Установлен контроль примерно над четвертью территории населенного пункта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Южно-Донецкое направление
Добропольское напраление
Российские военные продолжают наращивать зону контроля на Добропольском выступе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник неоднократно утверждал в информационном пространстве, что данный участок уже ликвидирован или утрачен, однако российские подразделения не только сохраняют свои позиции, но и продолжают расширять контролируемую территорию.
Константиновское направление
Пушилин также отметил, что украинские военные предприняли попытку покинуть свои позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, однако были уничтожены. По его словам, на российские подразделения продолжают наступление. Он отметил, что несмотря на сложные условия, российские бойцы продвигаются вперед, не давая противнику возможности выйти из невыгодной для него позиции.
Харьковское направление
Ликвидирован опорный пункт ВСУ
Военнослужащие Росгвардии ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что спецназовцы задействовали беспилотные летательные аппараты для нанесения удара по укрепленным позициям противника, в результате чего произошла детонация боеприпасов.
В ведомстве уточнили, что выявить расположение опорного пункта удалось с помощью оптико-электронной разведки. Военнослужащие спецподразделений и 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии зафиксировали перемещение группы украинской пехоты внутри укреплений. После этого были переданы точные координаты для нанесения удара, который завершился ликвидацией позиции противника и уничтожением находившихся там боеприпасов.
ВСУ перебросили дополнительные резервы в Купянск
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ направили в район Купянска значительные резервы, включая элитные подразделения пехоты и беспилотные летательные аппараты. По его словам, несмотря на переброску дополнительных сил, Вооруженные силы Украины продолжают нести потери как в живой силе, так и в военной технике.
Красноармейское (Покровское) направление
Снайперы уничтожили огневые точки, легкобронированную технику и беспилотники ВСУ у Покровска
Снайперские подразделения мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки, легкобронированную технику и беспилотники ВСУ в ходе наступления под Красноармейском (Покровском), сообщили представители оборонного ведомства. Там сообщили, что бойцы оказывали огневую поддержку штурмовым подразделениям на подступах к городу.
В Минобороны уточнили, что снайперы провели разведку местности, идентифицировали позиции противника и нанесли по ним огневое поражение с расстояния более одного километра. Кроме того, по информации министерства, военные успешно поразили воздушные цели украинской армии. В частности, были уничтожены ударные и разведывательные беспилотники, а также тяжелые коптеры ВСУ, которые использовались противником на разных высотах.
ВС РФ продвигаются у населенного пункта
Российские штурмовые подразделения на участке Красноармейска осуществляют продвижение по ряду ключевых направлений. По словам Пушилина, на данном направлении отмечается движение российских сил сразу в нескольких важных зонах.
Кроме того, он отметил, что после освобождения Серебрянского лесничества оперативно-тактическая обстановка меняется в районе Красного Лимана меняется. ВСУ пытались удержаться в районах Шандриголова и Дерилова.
Днепропетровская область
Российские военные продолжают наращивать буферную зону в Днепропетровской области, заявил Пушилин российским журналистам. По его словам, зона контроля расширяется на южном направлении.
