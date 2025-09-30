Три года назад Донбасс и Новороссия воссоединились с Россией: что изменилось за это время

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Кремля.
На четырех территориях с 23 по 27 сентября 2022 года были проведены референдумы по вопросу вхождения в состав России. Согласно официальным данным, поддержка присоединения к РФ среди участников голосования в различных регионах составила от 87 до 99 процентов. После поступления соответствующих обращений от руководителей этих регионов, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал соглашения о включении новых субъектов в состав страны.
С января текущего года в районе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине удалось освободить порядка пяти квадратных километров. Наиболее значительные успехи были достигнуты на территории ДНР — там освобожденная площадь оказалась наибольшей. URA.RU вспоминает события памятной даты и рассказывает, сколько на данный момент освобождено территорий Донбасса.
Провозглашение ДНР и ЛНР
После государственного переворота на Украине в 2014 году, который поддерживали сторонники евроинтеграции, жители юго-восточных областей, где большинство говорит по-русски, не признали новую власть. В Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, люди создали народное ополчение. Столкновения украинской армии и националистических групп с ополченцами быстро переросли в серьезные боевые действия с использованием тяжелой техники и авиации.
В Донецке 7 апреля 2014 года объявили о создании ДНР. Спустя несколько недель, 27 апреля, в Луганске также заявили о создании ЛНР. 11 мая в Донецкой и Луганской областях провели референдумы, на которых жители решали вопрос о статусе республик. В Донецкой области за самоопределение проголосовали 89,7% участников, в Луганской — 96,2%. 12 мая 2014 года обе республики официально объявили о своей независимости.
Многолетний конфликт в Донбассе
Военный конфликт в Донбассе длился восемь лет. За это время погибли примерно 14 тысяч человек, многие жители были вынуждены уехать, стать беженцами или переселенцами. Украина полностью прекратила экономические связи с Донбассом. С помощью ОБСЕ, а также при участии России, Германии и Франции, в сентябре 2014 года и феврале 2015 года удалось договориться о плане по прекращению огня и мирному урегулированию ситуации — это так называемые Минские соглашения. Согласно им, одним из условий было принятие закона об особом статусе Донбасса.
Тем не менее урегулирование конфликта зашло в тупик вследствие отказа Киева реализовать политические положения Минских соглашений. Украинская сторона преднамеренно затягивала переговорный процесс, одновременно обвиняя Москву во вмешательстве в конфликт на стороне самопровозглашенных республик.
Объявление СВО
Осенью 2021 года в Донбассе произошло обострение обстановки. По обращению Киева западные государства приступили к увеличению объемов военной поддержки Украины, включая передачу вооружения с летальными характеристиками. В это время представители ДНР и ЛНР неоднократно информировали о случаях обстрелов по всей линии соприкосновения.
ВСУ начали массированные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик 17 февраля 2022 года. Миссия ОБСЕ подтвердила, что боевые действия вдоль линии соприкосновения резко усилились. 21 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой признать их независимость. В тот же день Владимир Путин после совещания с членами Совета безопасности объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Вечером 23 февраля 2022 года власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили, что украинские военные обстреляли их города и села с помощью тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Руководители республик попросили Россию помочь защититься от нападения со стороны Киева. На следующий день, 24 февраля, российский лидер объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. В результате СВО под контроль российских войск перешли территории Запорожской и Херсонской областей, где были созданы военно-гражданские администрации (ВГА).
Референдумы о вхождении регионов в состав РФ
В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы о присоединении к России. После подсчета всех голосов за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% жителей ДНР, 98,42% — ЛНР, 87,05% — Херсонской области и 93,11% — Запорожской области. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы ВГА Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к Владимиру Путину с просьбой принять их в состав страны в качестве новых субъектов.
Договоры о принятии в состав России
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. После этого эти регионы сохранили свои прежние названия, статусы республик и областей. В ДНР и ЛНР русский язык стал государственным. 2 октября 2022 года Конституционный суд России признал, что эти международные договоры не противоречат российской конституции. В сентябре 2023 года в четырех новых регионах впервые выбрали депутатов законодательных органов.
Как изменилась жизнь в новых регионах за прошедшие три года
В ДНР
Широкое восстановление инфраструктуры и переход на российские стандарты социального обеспечения стали главными причинами улучшения качества жизни в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«За три года, прошедших с момента нашего исторического возвращения домой, несмотря на все военные трудности, республика достигла поистине колоссальных изменений. Мы строим новую жизнь в составе великой страны. Среди ключевых достижений стоит выделить, что мы практически полностью перешли на российское законодательство. Это значит, что наши жители получают все социальные гарантии и выплаты, положенные гражданам России. Пенсии, пособия, материнский капитал — все это стало реальностью», — сказал Пушилин в интервью ТАСС.
Глава ДНР также рассказал, что в регионе идет восстановление жилья, социальных объектов и инфраструктуры, особенно много внимания уделяют дорогам. Развивается жилищное строительство. В нем участвуют 35 компаний, а общий объем инвестиций составляет более 95 миллиардов рублей. Также важно, отметил Пушилин, и восстановление традиционных для ДНР отраслей: угольной промышленности, металлургии и машиностроения. Кроме того, в регионе стало больше посевных площадей, выросло производство зерна, овощей и фруктов, а также открылись новые теплицы и предприятия по переработке урожая.
«И, конечно, самое главное, что мы получили, — уверенность в лучшем будущем. Благодаря мужеству и героизму военнослужащих российских Вооруженных сил противник отодвигается, освобождаются исконно русские территории ДНР в ее конституционных границах», — рассказал глава ДНР.
Херсонская область
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией поручил главам новых регионов обеспечить комфортную жизнь для их жителей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Задача сделать <…> все то, что нужно для их жизни, для комфорта, для того, чтобы они ощутили уже среднероссийский уровень. Это наша задача — выполнить все эти пожелания людей», — вспоминает Сальдо. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, в регионе никто не жалеет о сделанном три года назад выборе. По мнению губернатора Херсонской области, решение было правильным.
«Никто не жалеет о своем выборе — наоборот, каждый день мы видим подтверждение, что решение вернуться в Россию было правильным. Это ощущается в разговорах с людьми, на встречах в муниципалитетах, в том, как дети с гордостью поднимают российский флаг в школах», — сообщил Сальдо в разговоре с РИА Новости.
ЛНР
Почти 6 тысяч объектов инфраструктуры восстановили в муниципалитетах ЛНР с момента вхождения региона в состав России в 2022 году. О таких масштабах восстановительных работ сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Мы последовательно работаем над налаживанием мирной и комфортной жизни для наших граждан. С этой целью продолжаем масштабное восстановление жилых домов, коммунальной инфраструктуры, соцучреждений и дорог. За три года совместными усилиями уже восстановлено более чем 5 800 объектов. Восстановлено свыше 2 600 километров дорог», — сказал Пасечник в интервью ТАСС.
Как отметил глава ЛНР, с момента присоединения республики к Российской Федерации во всех областях жизнедеятельности наблюдаются положительные преобразования. Пасечник также подчеркнул, что после вхождения региона в состав России на территории ЛНР впервые стартовало строительство нового жилья.
«Благодаря преференциям свободной экономической зоны инвесторы в наших муниципалитетах возводят уже 12 жилых комплексов. В общей сложности в работе — порядка 60 проектов», — сообщил глава ЛНР.
Запорожская область
Жизнь в регионе за прошедшие три года стремительно развивается. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Спустя три года, несмотря на все вызовы, мы вместе отстаиваем нашу правду, строим мирную жизнь, развиваем экономику и инфраструктуру, восстанавливаем социальную сферу в составе сильного и суверенного Российского государства», — написал Балицкий. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Поздравление Владимира Путина
Президент Российской Федерации поздравил граждан с годовщиной воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Кремля.
«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», — сказал российский лидер в своем обращении. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Какой процент территорий освобожден в ходе СВО
ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, при этом под контроль остается взять менее 60 квадратных километров. Кроме того, российские военнослужащие удерживают 79% территории ДНР, а также контролируют 74% Запорожской области и 76% Херсонской области. Об этом в конце августа 2025 года проинформировал начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО, генерал армии Валерий Герасимов.
Минобороны 4 сентября объявило о завершении операции по освобождению территории Донецкой Народной Республики, находящейся в зоне ответственности группировки войск «Восток». Как указано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства, все задачи, связанные с освобождением данной территории, были выполнены в полном объеме.
По данным Минобороны на 25 сентября 2025 года, с первого января текущего года в зоне СВО удалось освободить более 4 714 квадратных километров территорий. За этот период под контроль ВС РФ перешло 205 населенных пунктов.
Согласно имеющимся сведениям, наибольший объем освобожденных территорий зафиксирован на территории ДНР, где под контроль российской армии перешло свыше 3 308 квадратных километров. В ЛНР восстановлен контроль как минимум над 205 квадратными километрами. В Харьковской области освобождена площадь, превышающая 542 квадратных километра, в Сумской области под контролем оказались 223 квадратных километра, а в Днепропетровской области освобождение затронуло территорию более 175 квадратных километров.
Герой России, замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов 29 сентября 2025 года рассказал, что юг ДНР полностью перешел под контроль России. Он также добавил, что российские подразделения продолжают наступление вглубь Днепропетровской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.