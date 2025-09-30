Кремль отреагировал на планы фон дер Ляйен возвести «стену дронов»

Песков: идея, предложенная главой ЕК по созданию «стены дронов», плохая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Пескова, создание стен не заканчивалось ничем хорошим для государств ранее
По словам Пескова, создание стен не заканчивалось ничем хорошим для государств ранее Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» на восточном фланге Европы. Представитель Кремля сообщил, что в мировой истории «создание стен» не заканчивалось ничем хорошим для государств.

«Во-первых, создание стен — это всегда плохо как показывает история. Весьма печально что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных систем», — сказал Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

По словам пресс-секретаря российского президента, европейские страны вместо диалога и поиска гарантий безопасности продолжают показывать милитаристский настрой. Песков сообщил, что в Москве будут следить за развитием этой ситуации.

Ранее стало известно, что в реализации данной инициативы принимают активное участие Германия, Польша, Финляндия, а также государства Балтии — Литва, Латвия и Эстония. Проект «Стена дронов» предусматривает создание вдоль российской границы многоуровневой инфраструктуры, включающей разнообразные системы наблюдения и автоматизированные средства защиты от беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время инициатива находится на этапе проектирования и выбора опытных образцов оборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» на восточном фланге Европы. Представитель Кремля сообщил, что в мировой истории «создание стен» не заканчивалось ничем хорошим для государств. «Во-первых, создание стен — это всегда плохо как показывает история. Весьма печально что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных систем», — сказал Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря российского президента, европейские страны вместо диалога и поиска гарантий безопасности продолжают показывать милитаристский настрой. Песков сообщил, что в Москве будут следить за развитием этой ситуации. Ранее стало известно, что в реализации данной инициативы принимают активное участие Германия, Польша, Финляндия, а также государства Балтии — Литва, Латвия и Эстония. Проект «Стена дронов» предусматривает создание вдоль российской границы многоуровневой инфраструктуры, включающей разнообразные системы наблюдения и автоматизированные средства защиты от беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время инициатива находится на этапе проектирования и выбора опытных образцов оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...