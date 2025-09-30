Кремль отреагировал на планы фон дер Ляйен возвести «стену дронов»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» на восточном фланге Европы. Представитель Кремля сообщил, что в мировой истории «создание стен» не заканчивалось ничем хорошим для государств.
«Во-первых, создание стен — это всегда плохо как показывает история. Весьма печально что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных систем», — сказал Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По словам пресс-секретаря российского президента, европейские страны вместо диалога и поиска гарантий безопасности продолжают показывать милитаристский настрой. Песков сообщил, что в Москве будут следить за развитием этой ситуации.
Ранее стало известно, что в реализации данной инициативы принимают активное участие Германия, Польша, Финляндия, а также государства Балтии — Литва, Латвия и Эстония. Проект «Стена дронов» предусматривает создание вдоль российской границы многоуровневой инфраструктуры, включающей разнообразные системы наблюдения и автоматизированные средства защиты от беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время инициатива находится на этапе проектирования и выбора опытных образцов оборудования.
