29 сентября 2025

В ХМАО водитель «Сургутнефтегаза» перекрыл КПП базы из-за низкой зарплаты. Видео

В ХМАО водитель «Управления технологического транспорта — 2» компании «Сургутнефтегаз» перекрыл въезд через КПП, протестуя против низкой зарплаты и нехватки запчастей для ремонта автомобилей. Из-за его действий образовалась пробка из служебных автобусов.

«УТТ, митинг. Вызвали начальство с объединения. Ни выехать, ни заехать. Вот так вот люди требуют свои права», — слышно на видеозаписи, где показаны автобусы и группа сотрудников у проходной.

Глава независимого профсоюза Александр Захаркин сообщил URA.RU, что водители недовольны уровнем зарплаты и длительным ремонтом машин. «Длительный ремонт — это тоже „убийство“ зарплаты для водителя», — отметил он.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» заявили, что инцидент связан с одним конкретным водителем. «Вопрос на контроле у руководства компании. Деятельность УТТ продолжена в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

