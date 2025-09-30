Воспитательница свердловского детсада избила девочку

У ребенка остались ссадины (архивное фото)
У ребенка остались ссадины (архивное фото)

В Асбесте (Свердловская область) 29 сентября воспитательница детского сада №35 избила маленькую девочку. На лице и теле ребенка остались ссадины, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что учреждение несет полную ответственность за здоровье ребят, когда они находятся в детском саду. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

