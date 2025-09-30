Командир спецназа «Ахмат» поделился подробностями о бое на ножах с бойцом ВСУ

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о бое на ножах с бойцом ВСУ. Сообщение об инциденте появилось в его telegram-канале.
«Времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом», — рассказал Аид. Бой произошел во время выполнения задачи по проникновению в тыл противника в районе Серебрянского лесничества. В течение двух недель группа из пяти российских бойцов готовила проход к минным заграждениям ВСУ со стороны населенного пункта Топи.
Аид рассказал, что его группа тщательно готовилась к операции, используя средства маскировки, в том числе специальные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Российские бойцы преодолели около 1,5 километра, ползком приближаясь к опорному пункту ВСУ, где находились от трех до четырех украинских военнослужащих, преимущественно минометчиков. Одного из бойцов противника, выполнявшего функции наблюдателя, командование группы решило ликвидировать в первую очередь.
Однако ситуация развивалась не по плану. Когда российские бойцы уже были в непосредственной близости от украинских позиций, наблюдатель ВСУ внезапно отошел от поста — буквально в пяти-шести метрах от Аида он начал справлять нужду. В этот момент командир спецназа попытался воспользоваться винторезом, но оружие зацепилось между наплечником и бронежилетом, и времени на его извлечение не осталось. Не желая упускать момент, Аид принял решение атаковать противника с ножом. Дальнейшие действия группы были столь же решительны: сослуживцы Аида забросили гранату в блиндаж, где находились остальные бойцы ВСУ. Это позволило быстро и эффективно завершить операцию по зачистке опорного пункта противника.
