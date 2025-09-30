Командир спецназа «Ахмат» поделился подробностями о бое на ножах с бойцом ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа из пяти российских бойцов готовила проход к минным заграждениям ВСУ
Группа из пяти российских бойцов готовила проход к минным заграждениям ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о бое на ножах с бойцом ВСУ. Сообщение об инциденте появилось в его telegram-канале.

«Времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом», — рассказал Аид. Бой произошел во время выполнения задачи по проникновению в тыл противника в районе Серебрянского лесничества. В течение двух недель группа из пяти российских бойцов готовила проход к минным заграждениям ВСУ со стороны населенного пункта Топи.

Аид рассказал, что его группа тщательно готовилась к операции, используя средства маскировки, в том числе специальные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Российские бойцы преодолели около 1,5 километра, ползком приближаясь к опорному пункту ВСУ, где находились от трех до четырех украинских военнослужащих, преимущественно минометчиков. Одного из бойцов противника, выполнявшего функции наблюдателя, командование группы решило ликвидировать в первую очередь.

Однако ситуация развивалась не по плану. Когда российские бойцы уже были в непосредственной близости от украинских позиций, наблюдатель ВСУ внезапно отошел от поста — буквально в пяти-шести метрах от Аида он начал справлять нужду. В этот момент командир спецназа попытался воспользоваться винторезом, но оружие зацепилось между наплечником и бронежилетом, и времени на его извлечение не осталось. Не желая упускать момент, Аид принял решение атаковать противника с ножом. Дальнейшие действия группы были столь же решительны: сослуживцы Аида забросили гранату в блиндаж, где находились остальные бойцы ВСУ. Это позволило быстро и эффективно завершить операцию по зачистке опорного пункта противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о бое на ножах с бойцом ВСУ. Сообщение об инциденте появилось в его telegram-канале. «Времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом», — рассказал Аид. Бой произошел во время выполнения задачи по проникновению в тыл противника в районе Серебрянского лесничества. В течение двух недель группа из пяти российских бойцов готовила проход к минным заграждениям ВСУ со стороны населенного пункта Топи. Аид рассказал, что его группа тщательно готовилась к операции, используя средства маскировки, в том числе специальные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Российские бойцы преодолели около 1,5 километра, ползком приближаясь к опорному пункту ВСУ, где находились от трех до четырех украинских военнослужащих, преимущественно минометчиков. Одного из бойцов противника, выполнявшего функции наблюдателя, командование группы решило ликвидировать в первую очередь. Однако ситуация развивалась не по плану. Когда российские бойцы уже были в непосредственной близости от украинских позиций, наблюдатель ВСУ внезапно отошел от поста — буквально в пяти-шести метрах от Аида он начал справлять нужду. В этот момент командир спецназа попытался воспользоваться винторезом, но оружие зацепилось между наплечником и бронежилетом, и времени на его извлечение не осталось. Не желая упускать момент, Аид принял решение атаковать противника с ножом. Дальнейшие действия группы были столь же решительны: сослуживцы Аида забросили гранату в блиндаж, где находились остальные бойцы ВСУ. Это позволило быстро и эффективно завершить операцию по зачистке опорного пункта противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...