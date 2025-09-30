Суд оставил в силе приговор севшему на 17 лет экс-главе департамента МО Куракину

Московский городской суд признал законным приговор, вынесенный бывшему главе Департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину. Так, назначенное наказание в виде 17 лет лишения свободы по делу о получении взяток за незаконную вырубку леса осталось в силе. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Московский городской суд отказался отменить приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину и его сообщникам», — огласила решение судебная коллегия. Информацию передает «Коммерсант».
Таким образом, в решение суда первой инстанции были внесены лишь технические корректировки, касающиеся порядка оплаты штрафа и деталей взыскания арестованных денег и имущества. При этом срок наказания остался прежним.
Куракин, занимавший пост зампредседателя правительства и министра экологии и природопользования Московской области, был задержан в ноябре 2020 года. Его заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее чиновнику также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб, оцениваемый примерно в три миллиарда рублей.
В ноябре 2024 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Куракина к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 369 миллионов рублей. Экс-глава ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и бывший руководитель АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан были осуждены на 14 лет с аналогичными штрафами. Кроме того, с осужденных солидарно взыскано более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, причиненного ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны РФ и самому министерству. Приговор был обжалован как защитой, так и обвинением. Адвокаты и подсудимые настаивали на отмене приговора, указывая на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении дела судом первой инстанции. По словам Дмитрия Куракина, ущерб от незаконной вырубки был не доказан должным образом, а Максим Ан отмечал, что поврежденная древесина фактически не имела рыночной стоимости, однако была оценена как ликвидная.
В то же время представитель потерпевшей стороны — ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России — настаивал на сохранении приговора. Подчеркивается, что незаконные рубки действительно имели место в военных лесничествах Нижнеудинского и Шелеховского районов Иркутской области, древесина реализовывалась по заниженным ценам, а вина осужденных подтверждена материалами дела. Прокурор просила отклонить апелляционные жалобы, оставить назначенное наказание без изменений и внести в приговор ряд технических уточнений.
