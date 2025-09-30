Хуснуллин доложил Путину, как в России меняются дороги

Хуснуллин: темпы строительства дорог в России превышают показатели прошлого года
По словам Хуснуллина, среди ключевых достижений 2025 года — открытие трассы «Дюртюли — Ачит»
По словам Хуснуллина, среди ключевых достижений 2025 года — открытие трассы «Дюртюли — Ачит»

В 2025 году темпы строительства и ремонта дорог в России значительно превышают показатели прошлого года. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году идем с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент», — сказал Хуснуллин. По его словам, это позволяет рассчитывать на полное выполнение годового плана по дорожному строительству и ремонту.

Среди ключевых достижений 2025 года — открытие трассы «Дюртюли — Ачит», последнего участка автодороги между Петербургом и Екатеринбургом. Ежедневно по этой трассе проезжают около семи тысяч автомобилей, из которых примерно 2,5 тысячи — грузовики. Важным направлением остается развитие магистрали «Россия» от Петербурга до Владивостока. Работы ведутся поэтапно — отдельные участки расширяются и модернизируются для повышения пропускной способности.

Особое внимание уделяется транспортному коридору «Север — Юг» и строительству Азовского кольца. В 2025 году дорожники вышли на Мариуполь, где начато строительство обхода города с севера. По словам Хуснуллина, работы идут в хорошем темпе, а вдоль Азовского кольца ведется расширение до полноценной четырехполосной дороги.

В рамках шестилетней федеральной программы продолжается строительство Калининградского кольца. Проект реализуется в тесном взаимодействии между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. По словам Хуснуллина, все 89 регионов подписали соответствующие меморандумы, что позволяет выстраивать единую дорожную сеть по всей стране.

В Петербурге начаты работы по проектированию и изъятию части Кольцевой автодороги (КАД) для ее дальнейшей модернизации. Вдоль Черноморского побережья продолжается строительство новых дорог, в том числе обхода Адлера и третьей очереди трассы в Сочи. Проектируется также дорога вдоль моря до Новороссийска.

