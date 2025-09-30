«До сих пор переживаю»: Маша Малиновская — об участии в шоу «Звезды в джунглях»

Телеведущая Маша Малиновская: я не готова идти по головам
Маша Малиновская намерена взять реванш
Маша Малиновская намерена взять реванш Фото:

Телеведущая Маша Малиновская возлагала огромные надежды на участие в шоу «Звезды в джунгли», однако вылетела с проекта уже в первой серии во время испытания по переноске ртом осьминогов. URA.RU поговорило с теледивой и узнало, что она не собирается так просто сдаваться и готовится к «финальной битве».

«Для меня победа в этом шоу была суперважна. Зрители видели, как я плакала, когда проиграла после того, как пропустила осьминога в испытании навылет. Если честно, я до сих пор переживаю, что все так получилось. Мне очень жаль», — поделилась Малиновская.

Для Маши участие в «Звездах в джунглях» стало вторым шоу на ТНТ. В Доминиканскую Республику теледива летела с приятными эмоциями. Она охарактеризовала проект как «большой пионерский лагерь, с элементами „голодных игр“.

И в таком «лагере», конечно, были и трудности с коммуникацией. Как известно, в подобных шоу зачастую люди раскрывают свои не самые лучшие грани характера. В погоне за победой участники готовы предавать и лгать. Малиновская уверяет — это не про нее.

«Это не мой путь. Я считаю, что можно избежать такого поведения. Необязательно строить козни и идти по головам. Победа ценнее, когда ты идешь на битву с открытым забралом».

Реалити в джунглях стало вторым для Маши
Фото:

Но далеко не все разделяют такие принципы. Главное разочарование Малиновской крылось в поведении одного из участников — актера Аристарха Венеса.

«Я — старый солдат, который не смог договориться с зумерами (улыбается). Меня разочаровало неспортивное, некрасивое поведение одного из участников. Я не переношу беспринципных людей, которые не отвечают за свои слова», — отрезала теледива.

Несмотря на вылет и разочарование в участнике, Маша сдаваться не собирается и надеется в третий раз одержать победу.

«Я благодарна каналу, что дали шанс исправить мое фиаско в предыдущем проекте. Жаль, что моя история повторилась. Но желание взять реванш не пропало. Как говорится, Бог любит троицу. Думаю над тем, чтобы прийти в третий раз на шоу, и если опять не получится, то я завершу свою спортивную карьеру в реалити на ТНТ», — резюмировала теледива.

Первым реалити-шоу Маши был проект «Сокровища императора», откуда она также выбыла после первой серии.

