Эволюция рубля: как менялся дизайн купюр и какие новинки ждут россиян

Центральный банк Российской Федерации одобрил концептуальный дизайн новой банкноты достоинством 1 000 рублей. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания консультативного совета по вопросам банкнот.
«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом», — сказала она.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время подготовка презентации новой банкноты находится на завершающем этапе. По ее словам, при разработке дизайна специалисты ЦБ учли все предложения и замечания, поступившие от граждан. На купюре планируется разместить несколько символов, причем их выбор и расположение будут определены художниками Центробанка.
Кроме того, Набиуллина отметила, что для участия в голосовании эксперты отобрали 16 символов, представляющих Северо-Кавказский федеральный округ, а также пять символов Пятигорска, которые могут быть изображены на банкноте достоинством 500 рублей. Как менялся дизайн российских купюр на протяжении истории и как потенциально будут выглядеть новые — в материале URA.RU.
Пятигорск — символ 500 рублей: каким будет новый дизайн
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объявила о завершении отбора символов для оформления новой банкноты номиналом 500 рублей. По ее словам, эксперты определили 16 символов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и пять символов Пятигорска, которые могут быть использованы при создании дизайна купюры.
По словам Набиуллиной, особое внимание уделялось символам Пятигорска, поскольку именно этот город выбран для изображения на лицевой стороне новой банкноты. В список вариантов, за которые предлагается голосовать россиянам, вошли шесть городских объектов.
В числе отобранных символов — достопримечательности, отражающие историческую и культурную значимость региона. Среди них выделяются такие объекты, как гора Машук, Лермонтовская галерея, памятник Михаилу Лермонтову, Провал, а также здание вокзала и Академическая галерея. Эксперты отмечают, что выбор был сделан на основе общественного обсуждения и экспертного анализа.
Финальный выбор символов, которые появятся на новой российской банкноте номиналом 500 рублей будет определен по результатам онлайн-голосования. Оно стартует 1 октября в 10:00 по московскому времени на официальном сайте Центробанка.
Как может выглядеть купюра номиналом в 500 рублей
Новый дизайн купюры в 1000 рублей уже одобрен: что туда попадет
Эльвира Набиуллина также объявила, что работа над новой банкнотой номиналом в тысячу рублей также находится в завершающей стадии. Об этом она сообщила 30 сентября на заседании Консультативного совета по банкнотам. В окончательный перечень символов для дизайна купюры вошли 25 известных достопримечательностей Поволжья. Из них победил катер «Метеор».
По словам Набиуллиной, обновление банкноты связано с необходимостью повышения защиты от подделок и усиления национальной идентичности. Причем в списке для отбора символа, который появится на купюре, учтены только объекты, имеющие культурное и историческое значение для региона. Решение о финальном варианте дизайна также примут по итогам общественного обсуждения, после чего начнется массовый выпуск новых банкнот. Центробанк подчеркивает, что обновление купюры — часть масштабной программы модернизации национальной валюты.
Скандал годичной давности
В 2024 году новым символом тысячной купюры в России стал скоростной теплоход «Метеор», который был выбран в ходе народного голосования. Тогда Центробанк решил остановить выпуск прежней купюры из-за изображения церкви без креста и предложил россиянам выбрать новый символ из 25 вариантов, отражающих Приволжский федеральный округ.
За «Метеор» проголосовали более 147 тысяч человек. Вторым в голосовании стал Дворец земледельцев в Казани, а третьим — Саратовский автомобильный мост. Новая купюра планировалась к выпуску в конце 2025 года.
После обсуждения дизайна предыдущей купюры с критикой за отсутствие креста на изображении храма и полумесяца на башне Сююмбике, возникли новые споры относительно символов. Общественники призвали не допустить победы памятника Салавату Юлаеву, что также привело к перегрузке сайта Центробанка.
Александр Баранов из Союза бонистов высказал мнение о необходимости использовать нейтральные объекты, подразумевая, что исторические фигуры, такие как Иосиф Сталин, могут вызывать общественные разногласия. В итоге «Метеор» одержал победу, и Центробанк одобрил его дизайн для новой купюры.
Как менялся дизайн купюр в России: история в фотографиях
В 1998 году в России была проведена деноминация, в результате которой в обращение поступили новые банкноты образца 1997 года (1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. рублей). Эти банкноты повторяли дизайн билетов Банка России образца 1995 года, на которых были изображены различные города России: Владивосток, Великий Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва и Архангельск.
Уже в 2001 году была выпущена новая банкнота номиналом в тысячу рублей с изображением Ярославля. После смерти художника Крылкова в 2006 году в обращение вышла купюра номиналом 5 тысяч рублей, на которой был изображен Хабаровск. Эта банкнота была выполнена в стилистике, заданной художником. В последующие годы в серию банкнот вносились лишь незначительные изменения, включая обновление гравюры Соловецкого монастыря и ввод новых защитных средств.
Спустя годы, 2 апреля 2016 года глава ЦБ Набиуллина объявила о подготовке к выпуску новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. На этих купюрах были размещены символы городов и памятных объектов. Голосование за их выбор проходило на специализированном портале Твоя-Россия.рф, а также через анкетирование. Финальное голосование состоялось в эфире телеканала «Россия 1». Победителями стали символы Дальнего Востока и Севастополя.
На банкноте номиналом 200 рублей, выполненной в зеленых тонах, изображены памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей, преобладающий цвет которой — синий, изображены мост на острове Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Обе новые банкноты поступили в широкий оборот осенью 2017 года.
В 2014, 2015 и 2018 годы Банк России также выпускал памятные купюры номиналом 100 рублей, посвященные различным значимым событиям: зимней Олимпиаде в Сочи (2014), воссоединению Крыма с Россией (2015) и чемпионату мира по футболу (2018). Эти купюры имели вертикальную ориентацию и полностью отличались дизайном от стандартных банкнот. Дизайн «сочинской» банкноты был создан Павлом Бушуевым, студентом Института им. Репина при Российской академии художеств, по итогам конкурса. Дизайны «крымской» и «футбольной» купюр были разработаны художниками Гознака, чьи имена не были опубликованы. Тем не менее, памятные банкноты не поступили в широкое наличное обращение.
