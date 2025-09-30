На Ставрополье назвали причину внезапного дефицита бензина

Перебои с бензином на Ставрополье вызваны повышенным спросом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ставропольском крае сообщают о дефиците бензина
В Ставропольском крае сообщают о дефиците бензина Фото:

В Ставропольском крае возникли перебои с отдельными видами бензина на автозаправках из-за повышенного спроса в сезон отпусков и уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

«Дефицит топлива связан с повышенным спросом, который ежегодно фиксируется в сезон отпусков и уборочных работ аграриев. Кроме того, с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также внеплановыми остановками в работе НПЗ», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение размещено в telegram-канале Министерства энергетики. 

Ведомство уточнило, что на нефтебазах региона запасов топлива достаточно для удовлетворения потребностей, однако временные сложности с наличием одного или двух видов бензина фиксируются на некоторых автозаправках. Глава министерства Иван Ковалев в ходе «прямой линии» подтвердил, что речь идет о точечных случаях: отдельные автозаправочные станции временно приостанавливают продажу одного или двух видов бензина.

По его словам, компании-поставщики стараются восстановить снабжение максимально быстро. Министерство ведет ежедневный мониторинг ситуации совместно с крупнейшими поставщиками нефтепродуктов. В случае появления новых сложностей незамедлительно принимаются меры по стабилизации поставок.

Кроме того, Ковалев подчеркнул, что никаких нарушений в формировании рыночных цен на бензин в регионе не зафиксировано. Цены остаются в рамках установленных норм, а все действия властей и бизнеса направлены на обеспечение бесперебойного доступа к топливу для жителей и предприятий Ставрополья.

Ранее в России отмечались массовые закрытия автозаправочных станций, особенно на юге страны, а также перебои с поставками бензина из-за проблем с логистикой, ремонтом НПЗ и ростом внутреннего спроса в сезон отпусков и уборочных работ. Для стабилизации ситуации правительство вводило ограничения на экспорт топлива и рассматривало меры по поддержке логистики и регулированию цен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ставропольском крае возникли перебои с отдельными видами бензина на автозаправках из-за повышенного спроса в сезон отпусков и уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона. «Дефицит топлива связан с повышенным спросом, который ежегодно фиксируется в сезон отпусков и уборочных работ аграриев. Кроме того, с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также внеплановыми остановками в работе НПЗ», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение размещено в telegram-канале Министерства энергетики.  Ведомство уточнило, что на нефтебазах региона запасов топлива достаточно для удовлетворения потребностей, однако временные сложности с наличием одного или двух видов бензина фиксируются на некоторых автозаправках. Глава министерства Иван Ковалев в ходе «прямой линии» подтвердил, что речь идет о точечных случаях: отдельные автозаправочные станции временно приостанавливают продажу одного или двух видов бензина. По его словам, компании-поставщики стараются восстановить снабжение максимально быстро. Министерство ведет ежедневный мониторинг ситуации совместно с крупнейшими поставщиками нефтепродуктов. В случае появления новых сложностей незамедлительно принимаются меры по стабилизации поставок. Кроме того, Ковалев подчеркнул, что никаких нарушений в формировании рыночных цен на бензин в регионе не зафиксировано. Цены остаются в рамках установленных норм, а все действия властей и бизнеса направлены на обеспечение бесперебойного доступа к топливу для жителей и предприятий Ставрополья. Ранее в России отмечались массовые закрытия автозаправочных станций, особенно на юге страны, а также перебои с поставками бензина из-за проблем с логистикой, ремонтом НПЗ и ростом внутреннего спроса в сезон отпусков и уборочных работ. Для стабилизации ситуации правительство вводило ограничения на экспорт топлива и рассматривало меры по поддержке логистики и регулированию цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...