На Ставрополье назвали причину внезапного дефицита бензина

В Ставропольском крае возникли перебои с отдельными видами бензина на автозаправках из-за повышенного спроса в сезон отпусков и уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.
«Дефицит топлива связан с повышенным спросом, который ежегодно фиксируется в сезон отпусков и уборочных работ аграриев. Кроме того, с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также внеплановыми остановками в работе НПЗ», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение размещено в telegram-канале Министерства энергетики.
Ведомство уточнило, что на нефтебазах региона запасов топлива достаточно для удовлетворения потребностей, однако временные сложности с наличием одного или двух видов бензина фиксируются на некоторых автозаправках. Глава министерства Иван Ковалев в ходе «прямой линии» подтвердил, что речь идет о точечных случаях: отдельные автозаправочные станции временно приостанавливают продажу одного или двух видов бензина.
По его словам, компании-поставщики стараются восстановить снабжение максимально быстро. Министерство ведет ежедневный мониторинг ситуации совместно с крупнейшими поставщиками нефтепродуктов. В случае появления новых сложностей незамедлительно принимаются меры по стабилизации поставок.
Кроме того, Ковалев подчеркнул, что никаких нарушений в формировании рыночных цен на бензин в регионе не зафиксировано. Цены остаются в рамках установленных норм, а все действия властей и бизнеса направлены на обеспечение бесперебойного доступа к топливу для жителей и предприятий Ставрополья.
Ранее в России отмечались массовые закрытия автозаправочных станций, особенно на юге страны, а также перебои с поставками бензина из-за проблем с логистикой, ремонтом НПЗ и ростом внутреннего спроса в сезон отпусков и уборочных работ. Для стабилизации ситуации правительство вводило ограничения на экспорт топлива и рассматривало меры по поддержке логистики и регулированию цен.
