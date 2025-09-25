Бензин пропал, заправки закрываются: что происходит с продажей топлива в России

В России стали массово закрываться автозаправочные станции (АЗС). За два месяца закрылось 360 из них. Эксперты назвали ряд причин прекращения работы станций, пропажи бензина и повышения его стоимости. В их число входят проблемы с логистикой и временное закрытие нефтеперерабатывающих заводов. С нехваткой бензина столкнулись и в Крыму. Там эту проблему планируют решить в течение двух дней.
Специалисты предположили, что для возвращения на рынок может понадобиться ввод льготной логистики. Также для компенсации спроса и предложения на рынке топлива правительство РФ вводило ранее ограничения на экспорт для производителей бензина. Из-за чего закрываются АЗС и какие ограничения на продажу вводят некоторые сети — в материале URA.RU.
Закрытие АЗС в России
Число автозаправочных станций в России уменьшилось на 360 за два месяца. Большая часть из них находилась на юге страны. Об этом сообщили эксперты.
Отмечается, что сокращения коснулись независимые сети и Южный федеральный округ. Также в Крыму и Севастополе около половины заправок перестали продавать бензин. Эта информация указана в материале газеты «Коммерсант». Как основную причину указали проблемы с логистикой, плановые ремонты НПЗ и дефицит топлива.
Ограничения на отпуск бензина
Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов рассказал, что некоторые сети АЗС в ряде российских субъектов начали вводить ограничения на отпуск бензина. Это связано также с дефицитом топлива.
«Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя либо временно продавать только дизель, — рассказал Баженов. Его слова приводит газета „Известия“. Также отмечается, что ситуация с дефицитом бензина касается Центральной России, юга, Поволжья и Дальнего Востока.
Причины пропажи бензина
Резкое повышение стоимости
Пропажа бензина на АЗС связана с резким повышением стоимости на него. Многие владельцы заправочных станций видят лучшим решением закрываться и ожидать снижения цены на бензин для закупки в будущем. Другие же заранее создавали запасы для компенсации роста оптовых цен, сообщает NEWS.ru.
Помимо этого, причиной нехватки топлива назвали увеличение внутреннего спроса в период сельскохозяйственных уборочных работ, сезонов отпусков и плановых ремонтных работ на НПЗ. Объемы топлива снизились, в том числе, из-за опасности налетов украинских БПЛА. Об этом рассказал аналитик Владимир Чернов.
Проблемы с производством
Партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус поделился, что ряд крупных нефтеперерабатывающих компаний ушли на ремонт. Также проблемой эксперт назвал трудности в доставке топлива на АЗС в удаленных регионах, таких как юг, Сибирь и Дальний Восток. Слова эксперта приводит Lenta.ru.
Что поможет бензину вернуться на рынок
Льготная логистика для удаленных АЗС
Владимир Чернов также рассказал, что помочь вернуться бензину на рынок помогла бы льготная логистика для АЗС в удаленных регионах и различные субсидии. Помимо этого, лишним не было бы и регулирование цен на экспорт и внутренние отгрузки, считает эксперт.
Ограничение на экспорт
Также для компенсации цен на внутреннем рынке Правительство РФ ранее ограничило экспорт бензина для его производителей до конца августа. Позже запрет был продлен до сентября.
Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев поделился, что ограничения на экспорт приносят свои плоды в поддержке ключевых отраслей. В их число входит доступность топлива для фермеров, транспортных организаций и других.
«Ограничения на экспорт позволяют осуществлять поддержку ключевых отраслей — сохранить доступность топлива для российских фермеров, транспортных организаций и обычных водителей, что критически важно для бесперебойной работы экономики», — заявил Тортев. Его слова также приводят NEWS.ru.
