В Курчатовском районе Челябинска возле ТРК «Фокус» построят новый микрорайон по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Площадь застройки 11,19 гектара, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Жилая, проспект Победы, Молдавская с учетом несмежных территорий по проспекту Победы (от улиц Молдавская до 40-летия Победы, от 40-летия Победы до Чичерина) в Курчатовском районе Челябинска. Общая площадь территории — 11,19 га», — сообщается в проекте распоряжения на сайте мэрии.

Жилые дома построят на месте охраняемой автостоянки, нежилые объекты там пойдут под снос. Останется только автозаправочная станция «Лукойл» на углу улицы Жилой и проспекта Победы. Также под снос пойдет школа №4, которая находится на участке между улицей Жилой и 40-летия Победы. Школу ждет реконструкция. Еще будет благоустроена часть проспекта Победы и улицы Жилой.

