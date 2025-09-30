Трамп сделал новое заявление о встрече Путина и Зеленского

Трамп подчеркнул, что эффективные переговоры возможны лишь при наличии у сторон рычагов давления
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по-прежнему остается необходимой для достижения мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата», — сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом армии США. Его слова передает Fox News. Президент США подчеркнул, что эффективные переговоры возможны лишь при наличии у сторон достаточных рычагов давления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!