Трамп сделал новое заявление о встрече Путина и Зеленского

Трамп: встреча Путина и Зеленского необходима
Трамп подчеркнул, что эффективные переговоры возможны лишь при наличии у сторон рычагов давления
Трамп подчеркнул, что эффективные переговоры возможны лишь при наличии у сторон рычагов давления
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по-прежнему остается необходимой для достижения мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата», — сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом армии США. Его слова передает Fox News. Президент США подчеркнул, что эффективные переговоры возможны лишь при наличии у сторон достаточных рычагов давления.

