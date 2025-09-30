Трамп снова предложил Канаде стать частью США

Канада могла бы получить систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» от США абсолютно бесплатно, если бы стала новым штатом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться (к системе ПРО „Золотой купол“ — прим. URA.RU), на что я им ответил: „Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Вы станете 51-м штатом и получите ее бесплатно“», — заявил Трамп. Сделал он это в прямом эфире телеканала Fox News.
Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом США. По его словам, присоединение Канады является реальной перспективой.
Разработка системы ПРО «Золотой купол» была завершена в Пентагоне в 2025 году. Проект предусматривает создание группировки из сотен спутников для глобального контроля и перехвата ракет, а также может использоваться в наступательных операциях. Ранее Дональд Трамп уже высказывался о возможности присоединения Канады к США как 51-го штата.
