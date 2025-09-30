Власти Екатеринбурга готовятся менять правила для застройщиков

В Екатеринбурге для застройщиков могут ввести новые правила по обращению с объектами культурного наследия. Об этом на полях форума 100+ Technobuild заявил вице-мэр Рустам Галямов, комментируя идею, чтобы девелоперы могли самостоятельно устанавливать предмет охраны памятников архитектуры.
«Хороший механизм, который надо проработать. Я думаю, что мы завтра переговорим [в мэрии]. Будет хорошая возможность вовлечь в оборот памятники архитектуры, чтобы потом получить хороший результат», — подчеркнул Галямов.
Сейчас на продажу через аукцион здания выставляются с установленным предметом охраны. Если же делать это самим застройщикам после получения прав (через экспертный совет), вопрос с реставрацией и сохранением объектов культурного наследия будет решаться быстрее, отметил руководитель ГК «Практика» Александр Невмержицкий. Он также выразил уверенность, что компании не будут злоупотреблять своим правом. Так как здания в любом случае являются памятниками архитектуры, просто решится вопрос с эмоциональной привязкой к ним.
