Озвучен приговор певице Максаковой*

Прокурор попросил заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима оперную певицу Марию Максакову (признана Минюстом России иноагентом). Об этом сообщают журналисты с зала суда.
«Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы», — сказал гособвинитель во время судебного заседания. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
По версии обвинения, Мария Максакова*, находящаяся за границей и объявленная в розыск, размещала в интернете видеоматериалы с призывами к действиям, угрожающим безопасности России. Уголовное дело против артистки было возбуждено по факту публичных призывов к деятельности против безопасности государства с использованием СМИ, а также по уклонению от исполнения обязанностей иноагента.
* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
