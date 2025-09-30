Озвучен приговор певице Максаковой*

Для Максаковой* просят 5 лет 2 месяца заочно за призывы к деятельности против РФ
Марии Максаковой* запросили пять лет колонии
Марии Максаковой* запросили пять лет колонии

Прокурор попросил заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима оперную певицу Марию Максакову (признана Минюстом России иноагентом). Об этом сообщают журналисты с зала суда. 

«Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы», — сказал гособвинитель во время судебного заседания. Его слова передает корреспондент РИА Новости.

По версии обвинения, Мария Максакова*, находящаяся за границей и объявленная в розыск, размещала в интернете видеоматериалы с призывами к действиям, угрожающим безопасности России. Уголовное дело против артистки было возбуждено по факту публичных призывов к деятельности против безопасности государства с использованием СМИ, а также по уклонению от исполнения обязанностей иноагента. 

* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.

