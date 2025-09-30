Военные Швеции устроили проверку на борту судна, шедшего из РФ

Сотрудники Военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», следовавшего из Санкт-Петербурга, и провели беседу с членами экипажа. Об это сообщило издание Expressen.
«Российское грузовое судно Михаил Дудин стоит на якоре у берегов Блекинге. Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в материале.
Как сообщает издание, судно, следующее под флагом Панамы, вышло из Санкт-Петербурга 23 сентября и направлялось в Дюнкерк (Франция). В ночь с субботы на воскресенье оно остановилось у побережья Карлскруны. Согласно заявлению шведских ВМС, команда судна проинформировала о возникших технических неполадках двигателя. В публикации подчеркивается, что «Михаил Дудин» представляет собой гражданское торговое судно, находящееся в международных водах и не ведет противоправной деятельности. Тем не менее, представители вооруженных сил Швеции поднялись на борт для беседы с экипажем, объяснив этот шаг сложившейся международной обстановкой.
Телеканал SVT 31 мая сообщил, что сухогруз Meshka, шедший под панамским флагом в направлении России, оказался на мели у шведского побережья. Это случилось в проливе Зунд, который соединяет Балтийское и Северное моря, вблизи города Ландскруна. Согласно информации Шведской морской администрации, судно не перевозило груз и следовало в порт Высоцк. На борту находились 24 члена экипажа, передает «Национальная служба новостей».
