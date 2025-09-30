Орбан пообещал сбивать неизвестные беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет сбивать якобы российские дроны в небе над Венгрией
Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет сбивать якобы российские дроны в небе над Венгрией Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае проникновения неизвестных беспилотников в воздушное пространство страны они будут сбиты. Такое заявление прозвучало в подкасте Harcosok Oraja с намеком на то, что сбиваться будут именно российские беспилотники. Причем до этого, отвечая на обвинения в свою сторону о том, что венгерские дроны пресекли украинскую границу заявлял, что это не имеет значение, так как Украина «не суверенна».

«Страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве», — заявил Орбан в ходе подкаста. Он также призвал другие европейские страны не преувеличивать угрозу от беспилотников. При этом ни одна из европейских стран, столкнувшаяся с беспилотниками, не смогла доказать, что они были российские.

В сентябре несколько европейских стран столкнулись с неопознанными беспилотниками, которые пресекали воздушное пространства. О беспилотниках заявляли в Польше, Нидерландах и Норвегии. Причем власти начали обвинять в этом Россию, при этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что обвинения в адрес Москвы бездоказательны. Аналогичное мнение выразила и в МИД РФ. Ранее Орбан также отреагировал на обвинения в адрес Венгрии после того, как дроны этой страны вторглись на Украину. Венгерский глава тогда заявил, что это не имеет значение, передает деловое издание «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае проникновения неизвестных беспилотников в воздушное пространство страны они будут сбиты. Такое заявление прозвучало в подкасте Harcosok Oraja с намеком на то, что сбиваться будут именно российские беспилотники. Причем до этого, отвечая на обвинения в свою сторону о том, что венгерские дроны пресекли украинскую границу заявлял, что это не имеет значение, так как Украина «не суверенна». «Страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве», — заявил Орбан в ходе подкаста. Он также призвал другие европейские страны не преувеличивать угрозу от беспилотников. При этом ни одна из европейских стран, столкнувшаяся с беспилотниками, не смогла доказать, что они были российские. В сентябре несколько европейских стран столкнулись с неопознанными беспилотниками, которые пресекали воздушное пространства. О беспилотниках заявляли в Польше, Нидерландах и Норвегии. Причем власти начали обвинять в этом Россию, при этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что обвинения в адрес Москвы бездоказательны. Аналогичное мнение выразила и в МИД РФ. Ранее Орбан также отреагировал на обвинения в адрес Венгрии после того, как дроны этой страны вторглись на Украину. Венгерский глава тогда заявил, что это не имеет значение, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...