30 сентября 2025

Дуров рассказал, как его пытались отравить

Дуров заявил, что весной 2018 года пережил отравление
Дуров признался, что никогда не говорил об отравлении публично
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что весной 2018 года пережил тяжелое отравление после контакта с подозрительной посылкой, оставленной у его дома. Об этом предприниматель сообщил в интервью Лексу Фридману, опубликованном на его Youtube-канале. По словам Дурова, инцидент произошел в разгар подготовки к запуску блокчейн-проекта TON, когда он собирал средства у инвесторов.

«Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье... Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — рассказал основатель Telegram в интервью. Он подчеркнул, что после того как открыл дверь своего таунхауса и обнаружил оставленную посылку от «странного соседа», уже через час почувствовал резкое ухудшение самочувствия: боль по всему телу, проблемы с дыханием и потерю сознания.

По словам Дурова, в результате происшествия он был вынужден провести две недели без возможности ходить. Предприниматель уточнил, что жил один и не стал обращаться за медицинской помощью или предавать инцидент огласке, поскольку в тот период для него было важно сохранить фокус на работе с инвесторами и запуске новых проектов. Подробностей о возможных причинах и последствиях отравления он не привел.

