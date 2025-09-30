30 сентября 2025

Минпросвещения заинтересовалось делом учителя физики из Екатеринбурга

Минпросвещения взяло на контроль случай с делом учителя физики из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел в школе №123 в Академическом районе в марте
Инцидент произошел в школе №123 в Академическом районе в марте Фото:

Общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль инцидент с учителем физики из Екатеринбурга, который вызвал широкий общественный резонанс. Случай произошел в марте, когда учитель физики заломил руку школьнику из-за плохого поведения и повел его к директору. Свое заявление министерство опубликовало в telegram-канале.

«Сегодня у учителей действительно крайне мало рычагов влияния в случаях такого хулиганского поведения на уроке. Это рождает безнаказанность у учеников. Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям», — заявил председатель общественного совета при Минпросвещения России Дмитрий Лутовинов.

В сентябре 2025 года Академический райсуд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учителя физики, признав его виновным по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года. В настоящее время учитель подал апелляционную жалобу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль инцидент с учителем физики из Екатеринбурга, который вызвал широкий общественный резонанс. Случай произошел в марте, когда учитель физики заломил руку школьнику из-за плохого поведения и повел его к директору. Свое заявление министерство опубликовало в telegram-канале. «Сегодня у учителей действительно крайне мало рычагов влияния в случаях такого хулиганского поведения на уроке. Это рождает безнаказанность у учеников. Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям», — заявил председатель общественного совета при Минпросвещения России Дмитрий Лутовинов. В сентябре 2025 года Академический райсуд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учителя физики, признав его виновным по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года. В настоящее время учитель подал апелляционную жалобу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...