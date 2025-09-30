Минпросвещения заинтересовалось делом учителя физики из Екатеринбурга

Общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль инцидент с учителем физики из Екатеринбурга, который вызвал широкий общественный резонанс. Случай произошел в марте, когда учитель физики заломил руку школьнику из-за плохого поведения и повел его к директору. Свое заявление министерство опубликовало в telegram-канале.
«Сегодня у учителей действительно крайне мало рычагов влияния в случаях такого хулиганского поведения на уроке. Это рождает безнаказанность у учеников. Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям», — заявил председатель общественного совета при Минпросвещения России Дмитрий Лутовинов.
В сентябре 2025 года Академический райсуд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учителя физики, признав его виновным по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года. В настоящее время учитель подал апелляционную жалобу.
