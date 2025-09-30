Свердловчане отправились под Первоуральск (Свердловская область) последний раз в году собирать грибы, несмотря на холода. К их компании присоединилась дикая лиса, которая охотно наблюдала и ходила за «тихими» охотниками. О своих похождениях грибники написали в соцсети «ВКонтакте».
«В лесу встретили красавицу лисицу, очень любопытная, но осторожная. С интересом наблюдала за нами, пряталась в кустах, потом выглядывала. А когда мы пошли в другой пролесок, то вышла проводить нас, скромненько присев на небольшой полянке», — рассказала свердловчанка в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте».
Помимо неожиданной компании, охотники смогли набрать несколько ведер самых разных грибов. Начиная от белых, заканчивая рыжиками, маслятами и опятами.
