30 сентября 2025

Свердловчане встретили необычного гостя при закрытии грибного сезона. Фото

Под Первоуральском грибники пошли в лес вместе с лисой
Лиса провожала грибников во время их прогулки
Свердловчане отправились под Первоуральск (Свердловская область) последний раз в году собирать грибы, несмотря на холода. К их компании присоединилась дикая лиса, которая охотно наблюдала и ходила за «тихими» охотниками. О своих похождениях грибники написали в соцсети «ВКонтакте».

«В лесу встретили красавицу лисицу, очень любопытная, но осторожная. С интересом наблюдала за нами, пряталась в кустах, потом выглядывала. А когда мы пошли в другой пролесок, то вышла проводить нас, скромненько присев на небольшой полянке», — рассказала свердловчанка в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо неожиданной компании, охотники смогли набрать несколько ведер самых разных грибов. Начиная от белых, заканчивая рыжиками, маслятами и опятами.

