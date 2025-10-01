Правительство готовит меры поддержки в условиях нехватки бензина в некоторых регионах

Правительство России готовит решение об обнулении ввозных таможенных пошлин на бензин, импортируемый из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Данная мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива на фоне сокращения производства и дефицита бензина в ряде российских регионов. Об этом пишет Коммерсант.
«Правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. Для этого будут обнулены ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура», — сказано в материале Коммерсанта.
В дополнение к этому планируется на шесть месяцев разрешить применение монометиланилина (добавки, повышающей октановое число бензина — прим. URA.RU) в процессе его производства. Аналитики отмечают, что эта мера позволит привести рынок к стабильности, однако не устранит его фундаментальные структурные проблемы.
Кроме того, изданию стало известно о содержании обращения вице-премьера Александра Новака, направленного председателю правительства Михаилу Мишустину 24 сентября. В документе представлены меры, призванные усилить обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Как отмечается в письме, несмотря на действующие меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса, сохраняется вероятность ухудшения ситуации с поставками нефтепродуктов на внутренний рынок. В случае одобрения предложенных инициатив, подчеркивает Новак, удастся ежемесячно дополнительно поставлять на российский рынок не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива.
Правительство продлило срок действия эмбарго на экспорт автомобильного бензина до конца 2025 года, а также установил ограничения на вывоз дизельного топлива из страны. При этом данные ограничения не затрагивают нефтеперерабатывающие заводы.
Также прозвучала инициатива нарастить объемы импорта бензина из Белоруссии. Согласно информации правительства РФ, приведенной в обращении, в сентябре поставки составили 45 тысяч тонн. Перспектива увеличения импорта в октябре будет определяться стабильностью функционирования системы «Транснефти» и запуском схемы давальческой переработки нефти. В случае реализации этих условий объем белорусского бензина, ввозимого в страну, может достичь 300 тысяч тонн ежемесячно.
Ранее стало известно, что в России началась масштабная проверка того, как формируются цены на бензин. Министерство энергетики и региональные отделения ФАС отправили владельцам автозаправок запросы с требованием объяснить, почему подорожало топливо, а также предоставить данные о запасах бензина и перебоях с поставками. По словам пресс-службы ФАС, сейчас специалисты изучают полученную информацию и решают, есть ли нарушения. Уже вынесены предупреждения некоторым владельцам заправок, например в Тверской и Тюменской областях.
