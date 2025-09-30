Россельхознадзор запретил перевозить через челябинскую границу рис и курагу

На российско-казахстанском участке государственной границы в Челябинской области был запрещен ввоз яблок, риса и кураги из Кыргызстана. Причиной стал давно истекший фитосанитарный сертификат, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«На российско–казахстанской границе в пункте пропуска „Бугристое“ был запрещен ввоз сборной партии растительной продукции. Машина с четырьмя тоннами яблок, 0,4 тоннами риса и 0,13 тоннами кураги следовала из Ошской области Республики Кыргызстан в Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Во время проверки документов было установлено, что фитосанитарный сертификат был выдан еще 25 марта и срок его действия давно истек. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Машина с товаром возвращена на территорию сопредельного государства.
Экспорт челябинской колбасы в Среднюю Азию ранее также попал под запрет. Крупный челябинский мясокомбинат проверял свой товар еще в феврале, а исследование семимесячной давности не может считаться действительным, отметили в Россельхознадзоре.
