Волк дала советы, как защитить пенсионеров от телефонных мошенников

В условиях распространения цифровых технологий злоумышленники все чаще используют мобильные устройства и интернет для обмана пенсионеров. Официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила о мерах защиты пожилых граждан от телефонных мошенников. Для безопасности пожилых родственников Волк предложила установить на их смартфоны приложения для определения номеров и активировать функцию «Антиспам» у оператора связи.
«В век информационных технологий гаджеты стали основными инструментами мошенников для обмана людей пенсионного возраста <...> Так как же защитить пожилых родственников от аферистов? Загрузите им на смартфоны приложение для определения номеров. Оно предупредит об „опасном“ звонке», — отметила Волк в своем telegram-канале. Также, по ее словам, надо активировать функцию «Антиспам» у оператора связи, а также настроить список разрешенных номеров для входящих вызовов.
Представитель МВД также рекомендовала регулярно напоминать пенсионерам о правилах информационной безопасности: даже если звонящий знает персональные данные собеседника, это не гарантирует его официального статуса, сообщать личные и банковские данные не стоит, так же как лучше не торопиться с переводом средств по просьбе «близких» и не впускать в квартиру незнакомых людей. Она также напомнила, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не требуют перевода денег на сторонние счета для получения социальных выплат.
В случае подозрительных звонков или сообщений представитель МВД советует сохранять спокойствие, перепроверять информацию и при необходимости обращаться в полицию по телефону 02 (или 102 с мобильного). В ведомстве подчеркивают, что абсолютной защиты от мошенничества не существует — важно сохранять бдительность и регулярно обсуждать тему безопасности с пожилыми членами семьи.
В начале октября в России празднуют День пожилых людей. Международный день был провозглашен Организацией Объединенных Наций с целью акцентировать внимание общества на вопросах, связанных со старением населения. К этой дате в ряде регионов РФ пенсионерам предусмотрены единовременные выплаты , однако порядок их предоставления и суммы различаются в зависимости от субъекта страны. Подробнее о дополнительных мерах поддержки пенсионеров к празднику — в материале URA.RU.
