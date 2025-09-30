Челябинцу грозит срок за убийство двух лебедей

Челябинец ответит перед законом за убийство двух лебедей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
«Местная жительница сообщила полицейским, что на территории охотхозяйства „Прохорово“ обнаружила висящие на дереве туши двух лебедей. Сотрудники следственно-оперативной группы полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили двух человек в состоянии опьянения с оружием и останки диких птиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Было установлено, что после убийства лебедей мужчина с приятелем ощипали, пожарили и съели одну из птиц. Останки и вторую убитую птицу они закопали, чтобы скрыть следы преступления. Позже мужчина указал это место: туши лебедей выкопали и направили на экспертизу, которая показала, что убитые птицы не являются краснокнижными.
«По предварительным данным, подозреваемый использовал нелегальное гладкоствольное охотничье ружье. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту „в “ части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота)», — отметили в ведомстве.
