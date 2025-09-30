Военные заберут тысячи свердловчан в армию ВС РФ

В Свердловской области в рамках осенней кампании, которая началась 1 октября, на срочную службу в армию Вооруженных Сил отправятся более трех тысяч человек. Указ о создании призывных комиссий подписал губернатор Денис Паслер, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Всего в осенней кампании задействованы 80 территориальных призывных комиссий. Они обеспечивают явку будущих новобранцев и своевременную их отправку в составе воинских команд на областной сборный пункт в Егоршино», — пояснили в ДИПе.
Вместе с традиционными бумажными повестками свердловчане будут получать через «Госуслуги» электронные уведомления о явке. Отправка новобранцев в части начнется с 15 октября. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря.
Срок срочной службы остался прежним — один год. Подробнее о том, как пройдет грядущий призыв, — в отдельном материале URA.RU.
