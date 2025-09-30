30 сентября 2025

Военные заберут тысячи свердловчан в армию ВС РФ

Три тысячи свердловчан отправятся в ряды ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новобранцев начнут отправлять в части с 15 октября
Новобранцев начнут отправлять в части с 15 октября Фото:

В Свердловской области в рамках осенней кампании, которая началась 1 октября, на срочную службу в армию Вооруженных Сил отправятся более трех тысяч человек. Указ о создании призывных комиссий подписал губернатор Денис Паслер, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Всего в осенней кампании задействованы 80 территориальных призывных комиссий. Они обеспечивают явку будущих новобранцев и своевременную их отправку в составе воинских команд на областной сборный пункт в Егоршино», — пояснили в ДИПе.

Вместе с традиционными бумажными повестками свердловчане будут получать через «Госуслуги» электронные уведомления о явке. Отправка новобранцев в части начнется с 15 октября. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря.

Срок срочной службы остался прежним — один год. Подробнее о том, как пройдет грядущий призыв, — в отдельном материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в рамках осенней кампании, которая началась 1 октября, на срочную службу в армию Вооруженных Сил отправятся более трех тысяч человек. Указ о создании призывных комиссий подписал губернатор Денис Паслер, рассказали в департаменте информполитики региона. «Всего в осенней кампании задействованы 80 территориальных призывных комиссий. Они обеспечивают явку будущих новобранцев и своевременную их отправку в составе воинских команд на областной сборный пункт в Егоршино», — пояснили в ДИПе. Вместе с традиционными бумажными повестками свердловчане будут получать через «Госуслуги» электронные уведомления о явке. Отправка новобранцев в части начнется с 15 октября. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Срок срочной службы остался прежним — один год. Подробнее о том, как пройдет грядущий призыв, — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...