Аэропорт Оренбурга временно остановил прием самолетов

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения Фото:

Аэропорт Оренбурга с 1 октября 2025 года временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов „, — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее такие меры затронули аэропорты Саратова и Волгограда. Сейчас ограничения в них сняты.

