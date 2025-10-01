Аэропорт Оренбурга временно остановил прием самолетов

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения
Аэропорт Оренбурга с 1 октября 2025 года временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов „, — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее такие меры затронули аэропорты Саратова и Волгограда. Сейчас ограничения в них сняты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!