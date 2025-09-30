Челябинские чекисты ликвидировали ОПГ, наживавшуюся на нацпрограмме «Семья»

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали деятельность межрегиональной организованной группировки, которая обогащалась на нацпрограмме «Семья». Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, в своей деятельности злоумышленники использовали махинации с маткапаталом.
«Установлено, что обвиняемые оформляли фиктивные пакеты документов о предоставленном займе для улучшения жилищных условий. Затем эти документы передавались в Соцфонд России по Челябинской области с целью получения выплаты маткапитала. Для реализации незаконных действий подбирались лица, желающие распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели. После поступления на счет кооператива денежные средства обналичивались», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Задерживали участников группировки как на территории Челябинской области, так и в Алтайском крае. Только по одному из выявленных эпизодов группировка похитила не менее 8 млн рублей, причинив ущерб государству в лице Социального фонда России в особо крупном размере.
«На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности 4-м следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) в отношении лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. В Центральном райсуде Челябинска проводится заседание по избранию меры пресечения», — отметили в ведомстве.
