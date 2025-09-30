30 сентября 2025

Челябинские чекисты ликвидировали ОПГ, наживавшуюся на нацпрограмме «Семья»

Сотрудники ФСБ разгромили группировку
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали деятельность межрегиональной организованной группировки, которая обогащалась на нацпрограмме «Семья». Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, в своей деятельности злоумышленники использовали махинации с маткапаталом.

«Установлено, что обвиняемые оформляли фиктивные пакеты документов о предоставленном займе для улучшения жилищных условий. Затем эти документы передавались в Соцфонд России по Челябинской области с целью получения выплаты маткапитала. Для реализации незаконных действий подбирались лица, желающие распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели. После поступления на счет кооператива денежные средства обналичивались», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Задерживали участников группировки как на территории Челябинской области, так и в Алтайском крае. Только по одному из выявленных эпизодов группировка похитила не менее 8 млн рублей, причинив ущерб государству в лице Социального фонда России в особо крупном размере.

«На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности 4-м следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) в отношении лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. В Центральном райсуде Челябинска проводится заседание по избранию меры пресечения», — отметили в ведомстве.

