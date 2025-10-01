ЦБ РФ запустил голосование за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей

Всероссийское онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей началось на официальном сайте Банка России. Как сообщили в пресс-службе регулятора, обновленная банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — городу Пятигорску.
«Стартует онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — городу Пятигорску. Голосование проходит при поддержке Национального центра „Россия“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Центробанка.
Жителям России предстоит определить новый дизайн банкноты, выбрав из 16 символов, представляющих Северо-Кавказский федеральный округ, а также из шести символов, связанных с Пятигорском. В числе предложенных вариантов для лицевой стороны купюры, посвященной Пятигорску, значатся Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова арфа», гора Бештау, гора Машук, Лермонтовская галерея, а также скульптура орла, терзающего змею, установленная на горе Горячей.
В качестве вариантов для оформления оборотной стороны предлагается рассмотреть следующие объекты: башенные комплексы Вовнушки и Эрзи, расположенные в Ингушетии. Большой азимутальный телескоп, находящийся в Карачаево-Черкесии, гору Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесия), многофункциональный комплекс «Грозный-Сити» в Чеченской Республике, Дербентскую крепость в Дагестане, картинную галерею в Черкесске, Нарзанную галерею в Кисловодске, Национальную библиотеку Чеченской Республики, памятник Матери, установленный в Ингушетии, Северо-Кавказскую государственную филармонию в Кисловодске, скульптурную композицию «Фатима, держащая солнце» во Владикавказе, художественный музей имени Махарбека Турганова (Владикавказ), Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии, а также Чиркейскую гидроэлектростанцию, расположенную в Дагестане.
Гражданам России предоставлена возможность отдать свой голос только за один из предложенных вариантов. Процедура голосования продлится в течение двух недель и завершится 14 октября в 12:00 по московскому времени.
Банкнота номиналом 500 рублей будет приведена в соответствие с другими модернизированными купюрами, оформленными по принципу: каждая банкнота отражает один из федеральных округов. В настоящее время в обращении уже находятся обновленные банкноты достоинством 100 и 5000 рублей. Ожидается, что к концу текущего года Банк России выпустит купюру номиналом 1000 рублей с новым дизайном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.