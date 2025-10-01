У трехлетнего сына блогера Лерчек повредились легкие

Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) получил травму легких после того, как на него упал стол во время игры с братом дома 28 сентября. Об этом сообщил адвокат Константин Третьяков из бюро ЕПАМ. Ребенку диагностировали пневмоторакс, ему потребовалась срочная операция.
«Младший сын Валерии и Артема Чекалиных во время игры с братом уронил на себя стол. От удара были повреждены легкие», — заявил Третьяков РИА Новости. По его словам, Валерия, находящаяся под домашним арестом, оперативно получила разрешение следователя на выезд в больницу.
Сотрудники ДПС пересадили мальчика и его бабушку в патрульную машину и с мигалкой довезли до больницы. Врачи экстренно установили дренаж легких, который сняли через два дня. В больнице ему провели операцию, и сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, его жизни ничто не угрожает.
В сентябре завершилось следствие по делу Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 млн рублей. В 2024 году супруги развелись, у них трое детей.
