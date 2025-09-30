30 сентября 2025

Женские консультации в Екатеринбурге отчитали за рекламу стерилизации. Видео

Учреждение попало под проверку
Учреждение попало под проверку Фото:

Директор фонда «Женщины за жизнь» (требующий запретить аборты) Наталья Москвитина отчитала сотрудников женских консультаций в Екатеринбурге за рекламу стерилизации. Учреждение попало под скрытую проверку в мае, рассказала Москвитина в своем telegram-канале.

«Как обычно, я в положении и раздумываю, сохранять ли беременность», — пояснила общественница. В опубликованном видео Москвитина недовольна, что в коридоре учреждения был вывешен плакат с «рекламой стерилизации как высокоэффективного средства контрацепции».

Плакат сняли, а руководитель службы перинатальных психологов свердловского минздрава Марк Ицкович смял его и растоптал. В итоге в рамках проекта консультация получила наклейку «Здесь работают над улучшениями».

Москвитина регулярно проводит проверки женских консультаций в городах РФ. Их целью она называет оценивание, насколько женские консультации соблюдают стандарты оказания помощи беременным. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в число регионов, где в таких учреждениях были выявлены нарушения.

