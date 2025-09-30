Директор фонда «Женщины за жизнь» (требующий запретить аборты) Наталья Москвитина отчитала сотрудников женских консультаций в Екатеринбурге за рекламу стерилизации. Учреждение попало под скрытую проверку в мае, рассказала Москвитина в своем telegram-канале.
«Как обычно, я в положении и раздумываю, сохранять ли беременность», — пояснила общественница. В опубликованном видео Москвитина недовольна, что в коридоре учреждения был вывешен плакат с «рекламой стерилизации как высокоэффективного средства контрацепции».
Плакат сняли, а руководитель службы перинатальных психологов свердловского минздрава Марк Ицкович смял его и растоптал. В итоге в рамках проекта консультация получила наклейку «Здесь работают над улучшениями».
Москвитина регулярно проводит проверки женских консультаций в городах РФ. Их целью она называет оценивание, насколько женские консультации соблюдают стандарты оказания помощи беременным. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в число регионов, где в таких учреждениях были выявлены нарушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!