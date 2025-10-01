RS: США отказались поставлять Украине ракеты Tomahawk

Украина не сможет получить американские крылатые ракеты Tomahawk, которые просил президент Владимир Зеленский. Об этом пишет издание Responsible Statecraft. По информации издания, у США ограничены запасы этих вооружений, а также отсутствует техническая возможность для их передачи Киеву.
«Украина не имеет возможности запускать ракеты „Томагавк“, а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — говорится в публикации Responsible Statecraft. В материале также сказано, что поставка таких ракет требует помощи США в разведке и нацеливании, что создает риск эскалации конфликта.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал телеканалу Fox News, что вопрос о передаче Tomahawk Украине обсуждается в администрации президента Дональда Трампа, однако окончательное решение пока не принято. Западные СМИ напоминают, что дальность полета этих ракет достигает 1,6 тысячи километров, что позволяет им поражать цели глубоко на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.